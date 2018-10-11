EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:18

Evren Yurttaş: "Elektrik kaynaklı yangınlar önlenebilir felakettir"

Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Başkanı Evren Yurttaş, Türkiye’de son yıllardaki yangınları incelediklerini ve yaşanan yangınların elektrik ve aşırı gerilim kaynaklı olduğunu belirterek, "Bu yangınların...

Evren Yurttaş: 'Elektrik kaynaklı yangınlar önlenebilir felakettir'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Başkanı Evren Yurttaş, Türkiye’de son yıllardaki yangınları incelediklerini ve yaşanan yangınların elektrik ve aşırı gerilim kaynaklı olduğunu belirterek, "Bu yangınların tamamı önlenebilir ve önlenmediği içinse felakettir" dedi.

Son yıllarda büyük artış gösteren elektrik kontağı ve elektrik kaynaklı yangınlar ile ilgili ELYAK, meydana gelen yangınların tamamının önlenebilir felaket olduğunu açıkladı.

Türkiye’de son yıllardaki yangınları incelediklerini belirten ve yaşanan yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan ELYAK Genel Başkanı Evren Yurttaş, "Elektrik kaynaklı yangınlar genel olarak; elektrik sayacından, elektrik kontağından ya da nötr kopması gibi bir çok sebep ile ortaya çıktığı açıklanır. Yaşanan elektrik kaynaklı bir yangını incelediğinizde ise açıkçası kaza demek yanlışa düşmek olur. Çünkü elektrik ve aşırı gerilim kaynaklı yangınların tamamı önlenebilir ve önlenmediği içinse felakettir. Elektrik kaynaklı yangınların temel sebepleri kontaklar, sayaçlar değil ilgili yönetmeliklere uyulmaması ve denetimsizliktir" dedi.

"Engelli, hasta ve yaşlı bireyler için yönetmelik genişletilmeli"

Yangın yönetmeliğinin özellikle engelli bireyler için eksikliklerine değinen Yurttaş, "Uygulamadaki yangın yönetmeliği engelli, hasta ve yaşlı bireyler için daha da genişletilmeli. Bir engelli vatandaşımız ortaya çıkan bir yangında kaçış için yangın merdivenini nasıl kullanabilir? Bir yaşlı ya da hasta bir vatandaş da aynı şekilde yardıma ihtiyaç duymadan kaçışı nasıl kolaylaştırılabilir bunlar üzerine çalışmak lazım. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda Konya’da çıkan bir yangında evde oksijen tüpüne bağlı bir çocuk, elektrik kontağından yangında kaçamamış maalesef hayatını kaybetmişti. Son yıllarda ise elektrik kaynaklı yangınların yüzde 78 artış gösterdiği görüyoruz. Tedbir alınmadıkça sonu felaket ile sonuçlar yaşanmaya maalesef devam edecektir. Yapılarda uygulanan yangın yönetmeliği ise genel hatları ile yangın çıkmasını engellemek üzerine değil yangın çıktıktan sonra devreye girecek tedbirlerle ilgilidir. Elektrik kaynaklı yangınları, diğer tüm yangın sebeplerinden tamamen ayrı tutmak gerekiyor. Yapılarda elektrik tesisatları, 3 Aralık 2003 Tarihinde 25305 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’ne uygun şekilde yapılması gerekiyor. Yangın yönetmeliği ile birlikte Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği de uygulandığı taktirde elektrik ve aşırı gerilim kaynaklı yangınlar tamamen engellenir. O zaman sonu felakete varan sonuçlar ile yüzleşmek zorunda kalmayız" şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku