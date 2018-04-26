EKONOMİ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 14:35

Faruk Eczacıbaşı Biznet’i devralıyor

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Biznet’in yüzde 100 hissesi, Mayıs ayı itibariyle Faruk Eczacıbaşı’nın olacak.Siber güvenlik alanında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Biznet’in yüzde 100 hissesi, Faruk Eczacıbaşı’nın...

Faruk Eczacıbaşı Biznet'i devralıyor
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Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Biznet’in yüzde 100 hissesi, Mayıs ayı itibariyle Faruk Eczacıbaşı’nın olacak.

Siber güvenlik alanında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Biznet’in yüzde 100 hissesi, Faruk Eczacıbaşı’nın oluyor. 2011 yılında, FVD İleri Teknoloji Yatırımları A.Ş. aracılığı ile Biznet’e yatırım yapan ve çoğunluk hissesini satın alan Faruk Eczacıbaşı’nın, kalan hisseleri de Mayıs ayı itibariyle şirketin kurucu ortakları Neşe Sayarı, Onur Arıkan ve Haluk Aydın’dan devralacağı bildirildi.

Biznet Bilişim hakkında

Biznet Bilişim, kurulduğu 2000 yılından bu yana siber güvenlik alanında projelendirme, danışmanlık ve denetim hizmetleri sunuyor. Ar-Ge yatırımları ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Platformu ve Zafiyet Yönetimi Platformu gibi özgün ve yenilikçi yazılımlar geliştiren, Türkiye’nin en kapsamlı BT güvenlik ürün ve hizmet portföylerinden birine sahip olan Biznet Bilişim, Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) nezdinde Approved Scanning Vendor (ASV) ve Qualified Security Assessor (QSA) sertifikalarına sahip, PCI DSS denetimleri yapmaya yetkili ilk Türk firması ünvanına da sahip bulunuyor.
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