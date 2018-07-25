Ferrero Fındık kaliteyi artırmak için tesislerindeki bazı aktiviteleri askıya aldı

Ferrero Fındık, yüksek kalitede üretim için üretim tesislerinde bazı aktiviteleri askıya aldığını açıkladı.

Türkiye’nin en büyük fındık toplayıcısı Ferrero Fındık tarafından yapılan yazılı açıklamada, fındık değer zincirindeki kaliteye aktif olarak katkı sağladıkları ifade edilerek, “Kendisini Türk fındık sektörünün gelişmesinin devamına ve ulusal fındık değer zincirindeki kaliteye adamış, Türkiye’deki sadık bir paydaştır. ‘Değer Zinciri Boyunca Mükemmellik’ programımızla fındık değer zincirindeki kaliteye aktif olarak katkı sağlamaktayız. İlk adım olarak çiftçilerin fındık bahçelerindeki kalite ve verimi arttırabilmelerine destek olmak amacıyla 2015 yılında ‘Ferrero Değerli Tarım’ uygulamasını başlattık. Bu sene içinde ise ilk kez çiftçileri kaliteli fındık için ödüllendiren fiyat kalite mekanizmasını hayata geçirdik” denildi.

"Bazı aktiviteler askıya alındı"

Açıklamada, tesislerdeki bazı aktivitelerin askıya alındığı belirtilerek, “Bundan sonraki aşamada ise tüm üretim tesislerimizde Türk fındık sektöründe daha yüksek kalitede üretim ve daha yenilikçi üretimi destekleyecek bazı değişiklik ve gelişmeler yapılacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için üretim tesislerimizdeki bazı aktiviteler ise askıya alınacaktır. Bu bağlamda çalışanlarımıza yönelik her türlü tedbiri almakta ve yerel uygulamaların ötesinde davranmaktayız. Bu girişim Ferrero Fındık’ın Türkiye’ye ve Türk fındığının yetiştiği bölgelere olan bağlılığını teyit eder niteliktedir” ifadelerine yer verildi.