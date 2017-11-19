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19 Kasım 2017 Pazar 16:32

Festival halı hedef büyüttü

Türkiye’nin yenilikçi halı firmalarından olan Festival halı , markalaşma yolunda yeni adımlar atarak Zahide Yetiş’e sponsor oldu.Festival Halı, yeni ürünlerini görücüye çıkarma amacıyla Show Tv’nin sevilen programı Zahide Yetiş’e...

Festival halı hedef büyüttü
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Türkiye’nin yenilikçi halı firmalarından olan Festival halı , markalaşma yolunda yeni adımlar atarak Zahide Yetiş’e sponsor oldu.

Festival Halı, yeni ürünlerini görücüye çıkarma amacıyla Show Tv’nin sevilen programı Zahide Yetiş’e sponsor oldu.

Bu sayede, kullanıcılarına daha kolay ulaşmayı ve bilinirliğini arttırmayı hedefleyen firma, 2018 yılında da dizi sponsorluklarına ara vermeden devam etmeyi planlıyor. Daha önce de bu tarz çalışmalar yapmış ve yeni ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmayı başarmıştı.

Festival Halı, AR-GE çalışmalarının sonuçlarına göre markalarından beklentilere cevap verecek, nitelikte 2018 yılı için hedef büyüttü. Yeni yılda daha geniş kitlelere ulaşıp, müşterilerinin memnuniyetini daha da artırmayı hedefliyor.

Sektöründe kurumsallığıyla dikkat çeken, tasarım çalışmalarıyla Türkiye’de örnek alınan, globalleşen dünyaya “Moda Renk ve Desenler” sunan ve her yıl artan ürün yelpazesiyle müşteri memnuniyetini amaç edinen Festival Halı, sektöre hareketlilik getirecek.

Festival Aşkı

Festival, 200’ü aşkın desen, renk ve özelliğe sahip kreasyonunda, dekorasyon modasının en son trendlerini yansıtıyor. Her yıl, İlkbahar -Yaz ve Sonbahar-Kış dönemlerine özel desenler hazırlayan ve bunun için özel olarak oluşturulmuş profesyonel bir tasarım ekibiyle, tüketicilerine her zaman daha farklı deseler sunmak için çalışıyor. 2018 de, her evin en özel köşesinde Festival Halı ürünlerinin yerini alması için özel olarak tasarlanan, yenilikçi ve şık tasarımlar göz alıcı renklere sahip olacak. Kısaca her mekan Festival havasında olacak. 2018 yılı Festival aşkı olacak.

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