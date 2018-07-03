Finans dışı kesimin net döviz açığı 220 milyar 970 milyon dolar

Finansal kesim dışındaki firmaların Nisan döneminde net döviz açığı, bir önceki aya 1 milyar 458 milyon dolar azalarak 220 milyar 970 milyon dolar oldu.

Finansal kesim dışındaki firmaların Nisan döneminde net döviz açığı, bir önceki aya 1 milyar 458 milyon dolar azalarak 220 milyar 970 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Nisan ayı ’Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri’ verisini açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Nisan dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Mart 2018 değerlerine göre varlıklar 3 milyar 446 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1 milyar 988 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyon açığı ise 220 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşerek Mart ayına göre 1 milyar 458 milyon dolar azaldı.

Nisan dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve yurtiçi bankalardaki mevduat sırasıyla 127 milyon dolar, 114 milyon dolar ve 3 milyar 200 milyon dolar arttı, sonuç olarak varlıklar 3 milyar 446 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 928 milyon dolar ve 837 milyon dolar arttı. Yurtdışından sağlanan nakdi krediler ise 777 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 988 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2018 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2018 dönemine göre 218 milyon doları, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 707 milyon dolar arttı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 428 milyon dolar azalmış ve uzun vadeli krediler 1 milyar 488 milyon dolar yükseldi.

Nisan 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 96 milyar 256 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 6 milyar 37 milyon dolar olarak gerçekleşerek, Mart 2018 dönemine göre 4 milyar 542 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti.