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08 Ekim 2018 Pazartesi 19:45

Finansal Kurumlar Birliği’nde Adem Duman dönemi

Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni başkanı Adem Duman oldu.

Finansal Kurumlar Birliği'nde Adem Duman dönemi
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Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni başkanı Adem Duman oldu.

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) son yönetim kurulu toplantısında, Mehmet Cantekin’den boşalan başkanlık görevine Turkcell Finansman Genel Müdürü Adem Duman getirildi.

FKB Başkanı Adem Duman Kimdir?

1971 yılında doğan Adem Duman, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Ardından yine Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans yaptı. Finans sektöründe 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Adem Duman, bankacılık hayatına 1996’da İnterbank’ta Yönetici Adayı olarak başladı. Ardından 2000-2005 yılları arasında BNP AK Dresdner Bank’ta Kurumsal Bankacılık Bölüm Müdürü olarak çalıştı. BNP Paribas ortaklığından sonra Türk Ekonomi Bankası’na katılan Duman; 2005-2014 yılları arasında Kurumsal Bankacılık ile Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı gruplarında sırasıyla Yabancı Sermayeli Firmalar Masası Müdürü ve ardından Direktörü; Yapılandırılmış Finansman ve BNP Paribas Sinerji Direktörü, sonrasında ise Büyük Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak görev yaptı.

2015 yılında Vakıf Emeklilik A.Ş.’ye katılan Adem Duman Finans, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Dönüşüm Projesi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine ilave olarak yaklaşık 1 yıl boyunca Aktüerya, Risk Yönetimi, Hukuk ve İç Kontrol fonksiyonlarının sorumluluğunu da üstlendi. Ağustos 2018 itibarıyla da Turkcell Finansman A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne getirildi. 20 Eylül 2018 tarihinde FKB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Adem Duman evli ve iki çocuk babasıdır.
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