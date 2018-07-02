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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:59

Fındıkta rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

2018 ürünü fındık rekoltesinin tespiti için Türkiye genelinde olduğu gibi,Trabzon’da da 25 Haziran’da başlatılan çalışmalar tamamlandı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koordinasyonunda fındıkla ilgili tüm kesimlerin...

Fındıkta rekolte tespit çalışmaları tamamlandı
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2018 ürünü fındık rekoltesinin tespiti için Türkiye genelinde olduğu gibi,Trabzon’da da 25 Haziran’da başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koordinasyonunda fındıkla ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği komite tarafından belirlenen rekolte için bu yıl Trabzon’un tüm ilçelerinde çotanak sayımı gerçekleştirildi. Önceki yıllarda Trabzon’un ağırlıklı olarak fındık üretilen 10 ilçesinde rekolte tespiti yapılıyordu.

Sahil, orta ve yüksek kesimlerde örnekleme yöntemi ile rekolte tespiti yapan komisyonda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (DKİB), S.S. Fındık Tarım Satış Koop. Birliği Genel Müdürlüğü (Fiskobirlik), Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, (KİB), Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GFAE) ve Ulusal Fındık Konseyi (UFK) yetkilileri yer aldı.

Öte yandan yaklaşık 65 bin hektarlık bir alanda fındık üretiminin yapıldığı Trabzon’da, 2018 yılı fındık rekoltesinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türkiye geneli ile birlikte 10 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.
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