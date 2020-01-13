EKONOMİ:
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13 Ocak 2020 Pazartesi 21:42

Firmanızın Özeti Katalog

Firmanızın Özeti Katalog
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İstanbul ofset firması her türlü yazılı ve resimli baskı ürünleri ihtiyaçlarınızda uygun fiyatları, kaliteli ürünleri ve size özel tasarımları ile yanınızda. Firmaların özeti olarak görülen katalog baskı ürünlerinde dilediğiniz ve ihtiyacınız olan seçenekleri bulabilirsiniz. 8 sayfadan 48 sayfaya kadar olan çeşitleri ile ihtiyacınız olan adetlerden dilerseniz 500 adet dilerseniz de 3000 adete kadar olan paket fiyatlarından faydalanabilmeniz mümkündür.

Katalog Tasarımları

Katalog nasıl tasarlanır sorusuna gelirsek de, her ne kadar elimize aldığımızda her bir katalog aynı ya da benzer gibi görünse de aslında düzgün yapılan işçilikte firmanızın bir özeti olarak karşımıza çıkar. Kısacası İstanbul ofset firmasında en çok tercih edilen illüstratör adına adobe programı kullanılarak yapılan tasarımlar firma ya da kişiye özel olarak ayarlanabilmektedir.

Ayrıca sadece baskı olarak değil e-katalog olarak da dilerseniz ihtiyaçlarınızın karşılığını profesyonelce verebilmektedir. Yalın bir satıcılık anlayışı ile birlikte profesyonel düzeyde çalışmakta olan şirket bütün koşullarını açık ve net olarak sunmaktadır.

Ürün teslimlerinin 3 iş günü içerisinde olması ya da sayfa başı fiyatlandırmanın açık şekilde sunulması veya kargo ücreti gibi konuları müşterileri ile açık bir şekilde paylaşması dürüst iş anlayışından kaynaklıdır.

Firmanın Diğer Ürünleri

İstanbul ofset olarak baskı veya sanal ortamda firmanıza gerekli olan materyalleri sizlere sunmaktadır ancak ürün gruplarına yakından bakmakta fayda vardır;

  • Afiş ve poster tasarımları,
  • Amerikan servisleri,
  • Eşantiyon olarak verilebilen antetli kâğıtlar,
  • Bloknotlar,
  • Broşür ya da el ilanları,
  • Cepli dosyalar,
  • Dergi, etiket,
  • Karton çanta,
  • Kartvizit ve katalog,
  • Kitap, kitap ayracı,
  • Magnet,
  • Makbuz formları,
  • Zarf ve promosyon tanıtımları,
  • Yıllara göre takvim ve ajandalar olarak sıralayabiliriz.

Kaliteli Baskı Kalitenizi Gösterir

Firmanızın ve ürünlerinizin kalitesini sattıktan sonra elbette ispatlayabilirsiniz ancak tanıtım ve reklam aşamasında kalitenizi gösterebilmek için sizi doğru yansıtan ve ürünlerinize verdiğiniz özeni güzel bir şekilde gösterebilen kaliteli kataloglara ihtiyacınız vardır. Yenilenen alışveriş anlayışı ile birlikte sanal ortamda da firmanızın adını duyurabilmeniz ve hatta satış yapabilmeniz için online katalog oluşturmanız gereklidir bunu da size ancak online matbaa konusunda iyi olan bir firma sağlar. Çünkü artık en az elden takip edilen kataloglar kadar önem arz eden bu kataloglar sayesinde kazancınızı katlayabilmeniz mümkün.

İstanbul Ofset İşinin Ehli

İsterseniz katalog baskı konusunda isterseniz de internet ortamında katalog yayınlanması konusunda gönül rahatlığı ile güvenebileceğiniz bir yer olan İstanbul ofset müşterilerinin her konuda arkasında durmayı başarmış ve güvenlerini kazanabilmiştir. Uygun paket fiyatları, hızlı teslimatları ve güvenli alışveriş garantisi ile firmanızın ve sizin ilerlemenizde en büyük yardımcınız olacaktır.

Çeşitli tür baskı ihtiyaçlarınızı, reklam ve tanıtım alanındaki baskı ihtiyaçlarınızı tek bir kalemde toplayarak farklı mağaza ve firma gezmenize gerek kalmadan sizlere hizmet etmektedir. Sizde firmanızın bir özeti olarak görülen katalog ihtiyaçlarınızda İstanbul ofseti tercih edebilirsiniz.

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