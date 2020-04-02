EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Nisan 2020 Perşembe 13:04

FKA’dan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2020 Yılı COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı (COVID) ilan edildi.

FKA'dan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Çin’in Vuhan şehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (COVID-19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline gelmiş, 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19 yüksek bulaşıcılığı, insan vücudunda kalıcı hasar bırakması, başta yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulanan bireyler olmak üzere insan sağlığı üzerinde hayati tehlikeye sebep olacak etkileri nedeniyle toplum sağlığı için acil müdahale edilmesi gereken bir tehdit haline gelmiştir. Bu salgın tehdidinin etkilerini azaltabilmek ve gerekli önlemleri almak adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2020 Yılı COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı (COVID) ilan edilmiştir.

2020 Yılı COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı (COVID)’nın temel amacı, COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesine katkı sağlamaktır.

Türkiye’nin virüsün ilk ortaya çıktığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aldığı önlemler sayesinde virüs ile en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldığını ifade eden ve destek programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından Millete Sesleniş konuşmasında, “Ülkemizdeki tüm Kalkınma Ajanslarının, bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz” diye duyurduğu Kalkınma Ajansları aracılığıyla Kovid-19 ile mücadele uygulanacak tedbirler belli oldu. Üç aşamalı plan kapsamında Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programıyla; salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması temel öncelik olacak. Süre ertelemeleri kapsamında ise Ajans desteklerine başvurular 2 ay ötelendi, uygulaması devam eden projelere ilişkin sözleşmeler de 2 ay uzatıldı. Salgın sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında da bölgelerdeki sosyo-ekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara da şimdiden başlanacak. En çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip, raporlanacak”

Yenilikçi uygulama geliştirenlerin destekleneceği programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, sivil toplum örgütleri ile firmaların da yararlanabileceğine değinerek, Türkiye genelindeki 26 kalkınma ajansının da programı ilan edeceğini belirten Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “Fırat Kalkınma Ajansını kapsayan TRB1 Bölgesindeki illerin yoğun kent nüfusu ve yoğun ekonomik faaliyetlerinin virüsle mücadelede riskli bir bölge olmasına yol açtığının altını çizerek, “Bingöl, Elazığ, Tunceli ve Malatya illerimizde uygulanacak olan programlarımızın toplam bütçesi 5.000.000 TL’dir. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberi ulaşmak isteyenler www.fka.gov.tr internet adresinden temin edilebilirler” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pelet Üretiminde Finansal Desteklerin Önemi Pelet Üretiminde Finansal Desteklerin Önemi
Lord Fx Güvenilir mi? Lord Fx Güvenilir mi?
Artık Karekodlu Çek Kullanılıyor! Artık Karekodlu Çek Kullanılıyor!
Firmanızın Özeti Katalog Firmanızın Özeti Katalog
Konut Sigortası Ücretleri Konut Sigortası Ücretleri
Kendi İşini Kurmak Artık Çok Kolay Kendi İşini Kurmak Artık Çok Kolay
Bitcoin Finans Merkezi Bitcoin Finans Merkezi
Online Alışveriş ve İnternet Üzerinden Çiçek Siparişi Online Alışveriş ve İnternet Üzerinden Çiçek...
İş Ayakkabısı İş Ayakkabısı
En Çok Tercih Edilen Casio Saat Çeşitleri En Çok Tercih Edilen Casio Saat Çeşitleri
Döviz Piyasalarında Günlük Analizin Önemi Döviz Piyasalarında Günlük Analizin Önemi
Günlük Sanal Market Ürünleri - www.marketpaketi.com.tr Günlük Sanal Market Ürünleri - www.marketpaketi.com.tr
Forex’te Hesap Açmadan Önce Blog Ve Şikayet Sitelerin Önemi? Forex’te Hesap Açmadan Önce Blog Ve Şikayet Sitelerin...
Opet Taşıt Tanıma Sistemi Otobil Nur Petrol’de Opet Taşıt Tanıma Sistemi Otobil Nur Petrol’de
Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri
Yukarı Çık
banner687

Pelet Üretiminde Finansal Desteklerin Önemi
İnsan ihtiyaçlarının başında olan enerji ihtiyacını karşılama konusunda dışa bağımlılığın yüksek...

Haberi Oku