FKA’dan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Çin’in Vuhan şehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (COVID-19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline gelmiş, 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19 yüksek bulaşıcılığı, insan vücudunda kalıcı hasar bırakması, başta yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulanan bireyler olmak üzere insan sağlığı üzerinde hayati tehlikeye sebep olacak etkileri nedeniyle toplum sağlığı için acil müdahale edilmesi gereken bir tehdit haline gelmiştir. Bu salgın tehdidinin etkilerini azaltabilmek ve gerekli önlemleri almak adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2020 Yılı COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı (COVID) ilan edilmiştir.

2020 Yılı COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı (COVID)’nın temel amacı, COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesine katkı sağlamaktır.

Türkiye’nin virüsün ilk ortaya çıktığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aldığı önlemler sayesinde virüs ile en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldığını ifade eden ve destek programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından Millete Sesleniş konuşmasında, “Ülkemizdeki tüm Kalkınma Ajanslarının, bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz” diye duyurduğu Kalkınma Ajansları aracılığıyla Kovid-19 ile mücadele uygulanacak tedbirler belli oldu. Üç aşamalı plan kapsamında Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programıyla; salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması temel öncelik olacak. Süre ertelemeleri kapsamında ise Ajans desteklerine başvurular 2 ay ötelendi, uygulaması devam eden projelere ilişkin sözleşmeler de 2 ay uzatıldı. Salgın sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında da bölgelerdeki sosyo-ekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara da şimdiden başlanacak. En çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip, raporlanacak”

Yenilikçi uygulama geliştirenlerin destekleneceği programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, sivil toplum örgütleri ile firmaların da yararlanabileceğine değinerek, Türkiye genelindeki 26 kalkınma ajansının da programı ilan edeceğini belirten Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “Fırat Kalkınma Ajansını kapsayan TRB1 Bölgesindeki illerin yoğun kent nüfusu ve yoğun ekonomik faaliyetlerinin virüsle mücadelede riskli bir bölge olmasına yol açtığının altını çizerek, “Bingöl, Elazığ, Tunceli ve Malatya illerimizde uygulanacak olan programlarımızın toplam bütçesi 5.000.000 TL’dir. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberi ulaşmak isteyenler www.fka.gov.tr internet adresinden temin edilebilirler” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)