Forex Piyasasının Sunduğu Avantaj ve Dezavantajlar

Forex, dünyanın en çok tercih edilen ve bugün 6 trilyon dolar hacmin döndüğü devasa bir yabancı para ticareti merkezidir. Her ne kadar adı Foreign Exchange, yani Yabancı Para Takası olsa da Forex bununla sınırlı kalmamakta ve düzinelerce işlemi bir araya getirebilmektedir. Yatırımcısına birçok kâr/zarar ilişkisi yaratan, işini bilene ise çok büyük paralar kazandırabilen Forex, birden fazla avantaj ve dezavantajı da bir arada barındırıyor. Peki, Forex piyasasının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Forex Nedir?

Forex, kelime anlamı itibari ile Foreign ve Exchange kelimelerinin kısaltılmış bölümlerini alarak ortaya çıkmış bir kavram. Açılım itibari ile anlamı ise yabancı para takası. Bugün dünyanın her noktasında bulunan Forex yatırımcılarına, standart borsa işlemlerinde gerçekleştiremeyecekleri yatırım fırsatları ve ikili opsiyonlar sunan Forex, sizlere gümüşten petrole, dövizden buğdaya pek çok ürüne yatırım şansı sunuyor. Peki, Forex avantajlı mı? Dezavantajları var mı?

Forex Nasıl Oynanır?

Bu başlık yani forex nasıl oynanır başlığı internet ortamında sık kullanılmakta. Ancak baştan belirtelim ki forex bir oyun değil yatırım aracıdır. Bu piyasaya oyun gözü ile bakanlar sponunda kaybetmeye mahkum olurlar. Forexte nasıl yatırım yapılır sorusuna gelecek olur isek, ilk adım hesap açmaktır. Öncelikle lisanslı bir forex şirketi üzerinden hesap açmak gerekir. Türkiye'deikamet edenler SPK lisanslı firmalarda, yurtdışında ikamet edenler yurtdışı regülasyona sahip firmalar ile işlem yapabilir. Son dönemde yurtdışında Türkçe destek sunan LordFX, Klas FX gibi firmalar dikkat çekmektedir.

Forex Avantajları Nelerdir?

Günümüzde pek çok insan, Forex’in klâsik bir borsa işlem yapısı ile çalışmadığını kavramış, en azından gözlemleyerek deneyimlemiştir. Hâl böyle olunca da piyasanın farklılığından kaynaklı olarak Forex piyasasının avantajları ve dezavantajları çoğu zaman araştırma konusu oluyor. Forex avantajları, bu noktada yatırımcıyı cezbeden pek çok fırsat yaratıyor. Bu fırsatları kısaca anlatacak olursak:

Klâsik borsa işlemlerine kıyasla, haftanın 5 günü ve bu 5 günün 24’er saati boyunca aktif olması,

Çift yönlü, yani kayıp veya kazanca yatırım yapabilme fırsatı sunması,

Dünya üzerinde en yüksek hacim bulan borsalardan biri olması,

Kaldıraçlı işlem ile yatırımınızın onlarca misli kazanç sunması,

Forex piyasalarının borsa piyasaları gibi manipülasyona açık olmaması,

Bilmeyenler için demo hesaplar ile ücretsiz deneme şansının olması,

Aracı kurumlar tarafından eğitim verilebiliyor olması,

Ek komisyon, stopaj vb. vergilerin ve gizli giderlerin olmaması,

Akla gelebilecek pek çok yatırım aracına (gümüş, madeni yağ, buğday, şeker, kömür, altın, döviz vb.) yatırım yapma şansı sunması,

Tüm bunlar bir araya geldiğinde, Forex piyasasının sayısız avantajı ile de tanışmış oluyorsunuz.

Forex Dezavantajları Nelerdir?

Forex piyasaları, ne yazık ki tamamen kazanç vaat etmiyor. Yeri geldiğinde büyük kayıplara sahne olabilen Forex, bu noktada Forex piyasasının avantajları ve dezavantajları ile birlikte, dış etkenlerden de etkilenebiliyor. Peki, Forex ile ilgili dezavantajlar nelerdir?

Forex, Türkiye’de SPK lisansı sahibi olan firmalar ile alt limit olarak 50 bin TL dolayında döviz yatırımı istiyor. Yani, cebinize 100 TL koyup Forex’e giriş yapamıyorsunuz. Yurtdışı şirketlerde ise ciddi anlamda şikayet konuları artmış durumda. Dolayısı ile Türkiye'de minimum yatırım tutarının yüksek olması yatırımcıları zorluyor. Yurtdışında da güvenilir firma bulmanın zor olması, şu an forexin dezavantajları arasında yer alıyor.

Forex ile ilgili bir diğer dezavantaj ise çift yönlü işlemlerin karmaşıklığı ve en can alıcı nokta ise kaldıraç kısmı. Büyük risk taşıyan kaldıraçlı sistemler sebebi ile hesabındaki tutarı yatırım olarak kullanan yatırımcı, yüksek kaldıraçlı kayıplar yaşayabiliyor ve bunun neticesinde borca dahi girebiliyor. Bu sebeple güvenilir bir aracı kurum ile çalışmak ve kaldıraç sistemini çok ama çok dikkatli kullanmak, Forex dezavantajlarını ortadan kaldırmaya yetecektir. Forex piyasasının avantajları ve dezavantajları ile ilgili ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Eğer forex hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, https://bankaforex.com adresini takip edebilirsiniz.