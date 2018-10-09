EKONOMİ:
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09 Ekim 2018 Salı 11:59

Fransız haber ajansından İstanbul’dan "yalı alın" çağrısı

Fransız haber ajansı Associated French Press (AFP), yabancı yatırımcılara İstanbul’dan "yalı almaları" yönünde çağrıda bulundu.

Fransız haber ajansından İstanbul'dan 'yalı alın' çağrısı
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Fransız haber ajansı Associated French Press (AFP), yabancı yatırımcılara İstanbul’dan "yalı almaları" yönünde çağrıda bulundu.

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı Associated French Press (AFP), yabancı yatırımcılara İstanbul’da yalı almaları çağrısında bulundu. Fransız ajans yaptığı haberde dolar ve euronun, Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla İstanbul’da boğaza nazır tarihi yalıların fiyatlarının yabancı yatırımcılar için cazip hale geldiğini vurguladı. Yatırımcılara seslenen ajans, tarihi Osmanlı yalılarını överken, Türkiye’den gayrimenkul almaları halinde Türk vatandaşlığına geçişlerinin de kolaylaşacağı yönünde bilgi verdi.

Türkiye’den iletişime geçtikleri gayrimenkul uzmanlarından boğazda 60 adet yalının satılığa çıkarıldığını yazan ajans, boğazdaki yalılara en çok talebin Körfez ülkelerinden geldiğini belirtti. Özelikle Katarlı yatırımcıların pazara hakim olduğunu aktaran AFP, yaşanan son ekonomik çalkantılar sonucu İstanbul’un Körfez yatırımcılar için cennete dönüştüğünü ifade etti.

Yabancı yatırımcılar Türk lirasının yaşadığı hareketlenmeyi yakın zamanda aşacağına inanıyor

Yaptıkları görüşmelerde körfez ülkelerindeki yatırımcıların Türk lirasının yaşadığı hareketlenmeyi yakın zamanda aşacağına inandıklarını belirten Fransız ajans, bu sebeple yabancı yatırımcıların bu dönemi bir fırsat olarak değerlendirdiğini kaydetti.
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