Gebze-Darıca metrosunun temeli 20 Ekim’de atılıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki mesafeyi 1 saatten 19 dakikaya düşürecek tam otomatik ve sürücüsüz metro projesinin temel atma töreni için geri sayım başladı.Kocaeli’nin Gebze-Darıca ilçeleri arasında...

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki mesafeyi 1 saatten 19 dakikaya düşürecek tam otomatik ve sürücüsüz metro projesinin temel atma töreni için geri sayım başladı.

Kocaeli’nin Gebze-Darıca ilçeleri arasında hayata geçirilecek insansız metro hattında temel atılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje tamamlandığında İstanbul’daki metro hattına entegre edilmesi planlanıyor. Hayata geçirilecek metro hattının temeli 20 Ekim’de atılacak. Gebze- Darıca Metro Hattı Gebze OSB’den başlayıp, Darıca sahilde sona erecek.

Gebze-Darıca metrosu tanıtıldı

Hayata geçirilecek Gebze- Darıca metro hattının tanıtım lansmanı ise büyük bir katılımla gerçekleşti. Tanıtım toplantısına ev sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karasomanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, ilçe belediye başkanları, Kocaeli milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda iş adamı katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Karasomanoğlu, “Metro hattı ile karşılıklı seferlerde 64 bin yolcu taşınması bekleniyor” dedi.

Toplantının açılışında konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, projenin hayırlı olması dileğinde bulundu. Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Bizim işimiz hizmet etmek. Vatandaşımıza, yaşanabilir bir şehir sunmak. Yeni hizmetler için yol bulmak, yol açmak. Metro yatırımını 2014 yılında vaat etmiştik. Yatırımın fiilen başlaması böyle bir döneme denk geldi. Bu dönemde işe başlamayı özellikle önemsiyorum. Zira; metronun, birazdan anlatacağım faydalarına ek olarak, ekonomik gelişmeye, ülke çapında katkı sunacağını düşünüyorum” dedi.

2023 yılında Kocaeli’deki günlük yolculuk sayısı 8 milyonu aşacak

Yatırımın aynı zamanda onlarca sektöre ve onlarca işletmeye can suyu olacağını belirten Karaosmanoğlu, “Proje binlerce vatandaşımıza iş, aş, istihdam olacak. Koşuyoruz, değer üretiyoruz, çalışıyoruz. Biliyoruz ki çalışınca oluyor. 2023 yılı hesaplamalarına göre Kocaeli’deki günlük yolculuk sayısı 8 milyonun üzerinde olacak. Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası’nın yerleşik nüfusu yaklaşık 800 bin. Bu bölgenin günlük nüfusu ise 2 milyon. 1 milyon 200 bin kişi, bu bölgelere sabah giriyor, akşam çıkıyor. Şehrimizin gelişmesinin önünde, Böyle yoğun bir trafik engeli var” diye konuştu.

“Kocaeli ve İstanbul’u yerin altından da birleştirmeyi hedefliyoruz”

Yapılan yolların ve yatırımların bir süre sonra yetersiz kaldığını ifade eden Karaosmanoğlu, “Lastik tekerli toplu taşıma araçları, Otobüsler, minibüsler, servis araçlarıyla bu ihtiyacı karşılamak mümkün değil. Tek çözüm, toplu taşımanın omurgasını yerin altına almak. Bu da ancak metro ile mümkün. Metro hattımızla, Kocaeli ve İstanbul’u yerin altından da birleştirmeyi hedefliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bu amaçla ortak çalışmalar yapıyoruz. Metro hattımız, İstanbul Metrosu’na da entegre olacak” şeklinde konuştu.

Metro hattının temeli 20 Ekim’de atılacak

Kocaeli’nin geleceğine yatırım için yerin altında yeni bir yol açmaya başladıklarını anlatan Karaosmanoğlu, “Milletimizin önündeki engelleri kaldırmak için yerin altına demir ağlar örmek için yola çıktık. Gebze OSB – Darıca Sahil Metrosu’yla Kocaeli Metrosu’nun ilk adımını Gebze bölgesinde atıyoruz. İnşallah ikinci adımımız Körfez – Derince – İzmit – Kartepe Metro Hattı olacak. Allah hayırlı uğurlu etsin” diyerek projede 20 Ekim günü temelin atılacağını söyledi.

16 bin aracın taşıdığı yolcuyu tek başına taşıyacak

Öte yandan Gebze-Darıca metro hattı Gebze OSB’den başlayıp, Darıca Sahil’de sona erecek. Artan nüfusun ulaşım ihtiyacını karşılaması hedeflenen metro hattı ile karşılıklı seferlerde 64 bin yolcu taşınması bekleniyor. 16 bin aracın taşıdığı yolcuyu tek başına taşıyacak metro hattı, zaman, akaryakıt ve parklanma gibi giderlerden tasarruf sağlayacak.

2 milyar 690 milyon TL’ye ihale edilen metro mesafeleri kısaltacak

2 milyar 690 milyon TL’ye ihale edilen hattın 15.6 kilometrelik metro hattının 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak inşa edilecek. 90 saniye aralıklarla sefer yapılacak. 4 araç bu hatta görev yapacak. Sürücüsüz olarak planlanan metro sistemi, 12 istasyondan oluşacak. Metro hattı ile 1 saat süren Gebze OSB-Darıca sahili arasındaki mesafe 19 dakikaya inecek. İstanbul’la entegrasyon tamamlandığında ise Gebze-İstanbul Ayrılıkçeşme arası 60 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanına 30 dakikada ulaşım sağlanabilecek.