GEKA destek verdiği projeleri ve tutarlarını açıkladı

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 106. Yönetim Kurulu Toplantısı, Ajans tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin özetini içeren gündem maddelerini değerlendirmek ve yeni yapılacak olan çalışmaları görüşmek üzere Denizli’de gerçekleştirildi.GEKA...

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 106. Yönetim Kurulu Toplantısı, Ajans tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin özetini içeren gündem maddelerini değerlendirmek ve yeni yapılacak olan çalışmaları görüşmek üzere Denizli’de gerçekleştirildi.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında Denizli’de gerçekleştirilen toplantıya Denizli Vali Hasan Karahan, Muğla Valisi Esengül Civelek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı. Vali Köşger toplantı öncesi yaptığı değerlendirmede Ajansın 2018 yılı proje teklif çağrısı kapsamında ‘Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarını’ 28 Aralık 2017 itibariyle ilan ettiğini anımsattı. 2 Nisan 2018 taahhütnamelerin son teslim tarihi ile de programa başvuruların tamamlandığını aktaran Vali Köşger, "Proje teklif çağrısı kapsamında Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na toplam 54 proje başvurusu yapılmıştır. Başvurularda toplam proje bütçesi yaklaşık 92 milyon 800 bin TL iken ajansımızdan talep edilen destek tutarı yaklaşık 66 milyon 350 bin TL’dir. Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’na ise toplam 40 proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. Başvurularda toplam proje bütçesi yaklaşık 18 milyon 790 bin TL iken ajansımızdan yaklaşık 15 milyon 870 bin TL’dir. Projelerin ön inceleme işlemleri devam etmektedir" dedi.

"Fizibilite Desteği Programının toplam bütçesi 2 milyon TL"

Vali Köşger, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almaları amacıyla 2018 Yılı Teknik Destek Programı’nın ise 17 Nisan da ilan edildiğini anımsattı. Programın Mart ve Nisan dönemi için başvurulara açıldığını kaydeden Vali Köşger, ilgili programın toplam bütçesi 1 milyon TL olduğunu faaliyet başına destek maliyetinin ise en fazla 30 bin TL olacağını vurguladı. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin amaçlandığını dile getiren Vali Köşger şunları söyledi:

"2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı 20 Nisan tarihinde ilan edilmiştir. Fizibilite Desteği Programının toplam bütçesi 2 milyon TL olup faaliyet başına desteğin maliyeti en fazla 200 bin TL olacaktır. Ajansımız, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’da 8-16 Şubat 2018 tarihleri arasında geniş katılımlı toplantılar düzenlemiştir. Toplantılara toplam 480 kamu kurum ve kuruluş, STK ve özel sektör temsilcisi, öğrenci katılım sağlamış ve plan çalışmalarına girdi sağlayacak önemli bilgiler elde edilmiştir.”

Yönetim Kurulu üyelerinin ajans hakkında dilek ve temennilerini belirtmesinin ardından toplantı sona erdi.