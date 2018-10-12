Gemlik’te "İstihdam Buluşması" başladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde İş-Kur Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2. İstihdam Buluşması"nın ikincisi başladı.Kapalı Spor Salonu’nda açılan fuar iki gün boyunca iş arayan ve işvereni bir araya getiriyor. AK Parti Bursa Milletvekili...

Bursa’nın Gemlik ilçesinde İş-Kur Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2. İstihdam Buluşması"nın ikincisi başladı.

Kapalı Spor Salonu’nda açılan fuar iki gün boyunca iş arayan ve işvereni bir araya getiriyor. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İstihdam buluşmasına Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İş Kur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, GTSO Başkanı Paşa Ağdemir, Borsa başkanı Özden Çakır, Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Müdür Feyzullah Eren Türkmen, ’’Milli istihdam seferberliğinin en önemli ayağı istihdam buluşmalarıdır. İş arayanlar ve işvereni buluşturarak, öz geçmişler alınarak yapılan çalışmada önemli neticeler elde ediyoruz. Destek verenlere çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan Refik Yılmaz ise, ’’Emek en yüksek değerdir. Emeğin karşılık bulması için, bu tarz çalışmalar daha fazla önem arz ediyor. İstihdam fuarı da gösteriyor ki, döviz terörüne inat, büyümeye devam ediyoruz. Biz işverenlere iş arayan buluşturmayı hedefliyoruz. Nerede yapılacak iş varsa, herkes dört elle sarılarak çalışıyor. Hedefimiz katılanların en az yüzde 20 sini işe yerleştirmek. Sanayici ve işverenin de bileşimli işçi kazanmasını sağlamak’’ şeklinde konuştu.

Milletvekili Zafer Işık ise, milli eğitimin de istihdam buluşmasında önemli görevi olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasında, ’’İş dünyası ile iş arayan kardeşlerinizi bir araya getiren fuarın hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz. Bu hafta Gemlik ve Orhangazi adına başkanlarımız ile görüşmeler yaptık. Onlar da aldığımız bilgiler ile alakalı çalışacağız. Bürokrasi ile iş dünyası arasında bağ vekillerin işidir. Bu sebeple iş adamlarımızın da, bizlerle entegre çalışması, işleri hızlandıran unsur olacaktır. İstihdam buluşmasını geleceğimiz olan gençlerimizi yönlendirmek adına da fırsat olarak bilmeli ve buna göre kullanmalıyız. Burada da en mühim iş Milli Eğitim Müdürlüğüne düşüyor. Öğrencilerimizin işverenin talebini görmesi ve mesleki tercihlerini buna göre yönlendirmesi arına, bu tarz buluşmalar fırsat olarak değerlendirilmelidir’’ ifadelerini kullandı.

Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ise, istihdam seferberliğinin önemine işaret ederken, seferberliğe destek verenlere teşekkür etti.