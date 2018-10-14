Gıda ihracatçıları, Rusya hedeflerini büyüttü

Gıda sektörü, Türkiye’nin tüm ihracatçı sektörlerinin hedef pazar olarak belirlediği tek ülke konumunda olan Rusya’ya ihracatta yaşadığı sorunların çözümü için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli önderliğinde çıkarma yaptı....

Gıda sektörü, Türkiye’nin tüm ihracatçı sektörlerinin hedef pazar olarak belirlediği tek ülke konumunda olan Rusya’ya ihracatta yaşadığı sorunların çözümü için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli önderliğinde çıkarma yaptı. Rusya’ya 9 aylık dönemde 610 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç eden Türk gıda sektörü, Rusya’ya ihracatını 1 milyar dolar barajının üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye-Rusya Federasyonu 2. Dönem Tarım Yürütme Komitesi toplantısında Türk heyetine başkanlık eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye ve Rusya arasında tarımsal işbirliği ve ticaretinin gelişimi için Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Dimitri Patrushev ve yetkililerle bir araya geldi. Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığında, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Rusya Federasyonu Tarım Bakan Yardımcısı Sergey Levin ve iş adamlarıyla Tarım İş Toplantısı yapıldı. Türk gıda ürünlerinin Rusya’ya ihracatı sırasında Rus gümrüklerinde yaşanan sorunların gündeme geldiği toplantılar sonrasında sorunların çözümü için iki taraf da yapıcı tavrını ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin Rusya heyetinde Ege İhracatçı Birlikleri’ni temsilen, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Işık ve Gürcan Şen, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Almış ve Denetim Kurulu Üyesi Erkan Geyik, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi M. Ata Özdemir ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Haluk Taktak yer aldı.

Rusya’ya gıda ihracatında hedef 1 milyar doları geçmek

Türkiye’nin 2018 yılında Rusya’ya gerçekleştirdiği 610 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatının 423 milyon dolarlık kısmının yaş meyve sebze ve mamulleri sektörü tarafından yapıldığını anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rus gümrüklerinde son dönemde Türk gıda ürünlerinin gereğinden fazla bekletildiğini, Rusya seyahatinde bu sorunun çözümü için mesafe alındığını, bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla Türkiye’nin Rusya’ya gıda ürünleri ihracatının 1 milyar doları geçmesi için çalışacaklarını kaydetti.

"Rusya önemli bir seçenek"

Türkiye’nin 2023 yılında 650 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikinciliğini, 1 milyon 200 bin tonluk sofralık zeytin üretimi ile dünya liderliğini hedeflediğine dikkati çeken Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı sektöründe oluşacak fazla üretimin katma değere dönüşmesi için Rusya’yı önemli bir seçenek olarak gördüklerini ifade etti. Er, "Rusya pazarında zeytin ve zeytinyağı sektörümüzün gücünü artırmak istiyoruz. Bu amaçla Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Organizasyonları yapacağız. Bizler açısından verimli bir iş seyahati oldu" dedi.

Sektörel Ticaret Heyeti

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, Rusya’ya kuru meyve ve organik ürün ihracatını artırmak istediklerini, yeni hayata geçirdikleri Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi ile Rusya’ya "Sektörel Ticaret Heyeti" yapmayı planladıklarını belirtti.

Rusya’ya gıda ürünleri ihracatı yüzde 31 arttı

Türkiye, 2018 yılının ocak-eylül döneminde Rusya’ya 2 milyar 497 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu ihracatta gıda ürünlerinin payı 610 milyon dolar oldu. Rusya’ya genel ihracat yüzde 41 artarken, gıda ürünlerindeki ihracat artışı yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. Rusya’ya en fazla ihracatı 417 milyon dolarlık tutarla yaş meyve sebze sektörü yaparken, otomotiv sektörü 342 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Bu sektörleri 283 milyon dolar ile kimya sektörü ve 204 milyon dolar ile konfeksiyon sektörleri izledi.