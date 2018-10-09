EKONOMİ:
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09 Ekim 2018 Salı 14:11

Gıda sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Gıda sektörünün tüm oyuncuları "Gıda Perakendecileri Derneği-Ortak Gelişim Kongresi’nde" bir araya geldi. Ülke gündemine ilişkin görüşler ile sektörün sorunlarını tartışan gıda sektörü temsilcileri çözüm ve önerilerini değerlendirdi. Kongrede konuşan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, "Enflasyon demek geçim sıkıntısı demek. Enflasyon demek bir ihtiyaca istenildiği kadar ulaşamamak demek. Dolayısıyla bu toplantı sonucunda daha rahat ihtiyaçlara ulaşabilme ile ilgili ne kadar katkıda buluna bilirsek ne mutlu bize" dedi.

Gıda sektörünün sorunları masaya yatırıldı
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Gıda sektörünün tüm oyuncuları "Gıda Perakendecileri Derneği-Ortak Gelişim Kongresi’nde" bir araya geldi. Ülke gündemine ilişkin görüşler ile sektörün sorunlarını tartışan gıda sektörü temsilcileri çözüm ve önerilerini değerlendirdi. Kongrede konuşan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, "Enflasyon demek geçim sıkıntısı demek. Enflasyon demek bir ihtiyaca istenildiği kadar ulaşamamak demek. Dolayısıyla bu toplantı sonucunda daha rahat ihtiyaçlara ulaşabilme ile ilgili ne kadar katkıda buluna bilirsek ne mutlu bize" dedi.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından beşincisi düzenlenen “GPD - Ortak Gelişim Kongresi”nde gıda perakendesine yön veren profesyoneller bir araya geldi.

Kongrenin amacından bahseden GPD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, “Toplantının amacı; muhakkak ki enflasyonla mücadele başlığı altında. Hepimiz orada toplantıda bulunacağız ve bu toplantıyla birlikte de enflasyonla mücadeleyle neler yapabilirizin mücadelesini ortaya koymak suretiyle enflasyonu daha da aşağılara çekmeye gayret edeceğiz. Toplantıda tabi ki fiyat endeksleri var. Herkesin elinden geldiğince az kazanarak, üreticinin de perakendecinin de burada neler yapabileceği ne kadar fiyatları aşağıya doğru oluşturabileceği ile ilgili olarak bir zeminde meseleleri toparlaya bilmek. Bu toparlanan zemindeki ortak çalışmaların sonunda enflasyonun ne kadar,ne derece aşağıya çekilebileceğini, birlikte hareket etme bilincini üretici, perakendeci, vatandaş devletimizle birlikte neler yapabileceğimizi sonuçlarını görmüş olacağız. Başarılı olacağı kanaatindeyim inşallah”diye konuştu.

“ Enflasyon demek geçim sıkıntısı demek”

“Enflasyon demek, geçim sıkıntısı demek” ifadelerini kullanan Songör, “Enflasyon demek bir ihtiyaca istenildiği kadar ulaşamamak demek. Dolayısıyla bu toplantı sonucunda daha rahat ihtiyaçlara ulaşabilme ile ilgili ne kadar katkıda buluna bilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, “Gıda Perakendecileri Derneği’nin beşinci kongresinin de bu sene her zamankinden daha iyi bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Bugün yeni perakendenin yeni alışveriş ortamları, yeni alışveriş formatları, yeni alışverişçinin kimliği hakkında arayışlarımızı uzmanların ağzından görüşlerle sektörün değerli oyuncularıyla bir araya gelerek değerlendiriyoruz. Biz de ATAŞ olarak bu projeye hizmet vermekten çok büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
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