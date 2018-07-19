Global siber güvenlik şirketi, Türkiye’de yüzde 100 büyüme hedefliyor

Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden McAfee, yeni ülke müdürü Hakan Uzun’un yönetiminde yüzde 100 büyüme hedefliyor.

186 ülkede faaliyet gösteren siber güvenlik şirketi McAfee, Türkiye operasyonlarını genişletmek için harekete geçti. Kısa süre önce bilişim sektörünün deneyimli isimlerinden Hakan Uzun’u Türkiye Ülke Müdürü olarak görevlendiren McAfee, 2020 sonuna kadar yüzde 100 büyüme hedefiyle çalışmalarına başladı.

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle buluşan McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun, 2018’in ikinci yarısı ve 2019 için belirledikleri yol haritasına dair detayları paylaştı. Önümüzdeki dönemde daha hızlı ve agresif bir büyüme hedefi belirlediklerini açıklayan Uzun, organizasyonel verimlilik ve yeni fırsatları değerlendirmek için çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Toplantıya katılan McAfee Güney Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Patricia Murphy, 2020 sonuna kadar hedefledikleri yüzde 100’lük büyüme için Türkiye’ye gerekli tüm destekleri vereceklerini belirtti. Murphy, McAfee’nin hem dünyadaki hem de Türkiye’deki yüksek müşteri memnuniyeti oranlarının bu büyüme oranlarına ulaşmayı kolaylaştıracağını ifade etti.

“İş ortaklarına destek artacak”

Mevcut kanal ekosistemini daha etkin kullanmak için planlar yaptıklarını ifade eden McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun, bu kapsamda iş ortaklarına yönelik desteklerini artıracaklarını belirtti. McAfee’nin, ’Birlikte çalışmanın oluşturduğu güçten ilham alıyoruz’ sloganı ve vizyonuyla hareket ettiğini kaydeden Uzun, uçtan uca entegre çalışan bir yapı kurguladıklarını, böylece hem bireysel hem de kurumsal çözümlerini müşterilerine daha yakından tanıtma olanağı elde edeceklerini sözlerine ekledi. Toplantıda ayrıca McAfee’nin bir diğer global yöneticisi olan Philippe Lacroix de bir konuşma yaptı. McAfee Güney Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye’den Sorumlu İş Ortakları Direktörü olan Philippe Lacroix, Türkiye’deki partnerlerinin McAfee müşterilerine verdiği hizmetlerde oldukça yetkin olduklarına dikkat çekti. Lacroix, Türkiye’nin, McAfee için uzun yılladır bölgedeki en etkili ülkelerden biri olduğunu vurgularken, bu durumu kalıcı hale getirmek ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

“Yeni trendler ve yasal düzenlemeler için bugünden hazırız”

Siber güvenlik sektörünün en geniş portföylerinden birine sahip olduklarını belirten Hakan Uzun, veri koruma, veri tabanı güvenliği, ağ güvenliği, güvenlik durum analizleri, sunucu güvenliği, web güvenliği gibi alanların her biri için gelişmiş çözümler sunduklarını kaydetti.

McAfee’nin Avrupa’da GDPR, Türkiye’de ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK) gibi düzenlemelere uyum konusunda da müşterilerine destek olduğundan söz eden Uzun, hazırladıkları rehberler ve birebir görüşmelerle işletmelerin bu dönüşüme hazırlıklı olmalarını sağladıklarının altını çizdi.

Hakan Uzun, 2020 sonrasında özellikle 5G teknolojisinin kullanıma alınmasıyla birlikte akıllı şehirler ve akıllı otomobillerin daha fazla hayatımızda yer edineceğine dikkat çekerek bu kapsamda hem yerel yönetimler hem de otomotiv sektörü üreticileriyle yakın temasta bulunduklarını ve ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Türkiye’de de bu alanda yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde arttığına vurgu yapan Uzun, ülkemizde 5G’nin hizmet sunulmasını takiben bölgesel çalışmalar yürütmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.