Gökbayrak 2 milyon palet üretecek

Gökbayrak Group, ahşap palet üretimini yüzde 50 artırarak yıllık 2 milyon adede çıkaracak. Keles Sanayi Bölgesi ve İnegöl Ağaç İşleri Mobilya İhtisas OSB’de Kurulu tesislerinde imalat yapan firma, şimdi de Isparta’daki bir tesis ile...

Gökbayrak Group, ahşap palet üretimini yüzde 50 artırarak yıllık 2 milyon adede çıkaracak. Keles Sanayi Bölgesi ve İnegöl Ağaç İşleri Mobilya İhtisas OSB’de Kurulu tesislerinde imalat yapan firma, şimdi de Isparta’daki bir tesis ile ortaklık kurdu ve müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda üretimini artırmaya karar verdi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökbayrak, grup şirketlerinin orman ürünleri (kereste, paletlik tahta, ahşap palet, odun ve cips) imalatı ile inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi. Gökbayrak, 2 yıl önce başladıkları ahşap palet imalatında yıllık 1 milyon 300 bin adede ulaştıklarını belirterek, “Grup şirketlerimizin 78 yıllık imalat kültürü ile çıktığımız yolda sürekli daha iyiyi hedefledik. Ahşap palet imalatı sırasında piyasa beklentilerine uygun ve müşteri taleplerine göre şekillenen üretimimiz sayesinde belirlediğimiz hedeflere ulaştık. Şimdi de artan taleplere cevap verebilmek için yüzde 50 dolayında üretim artışı yapmaya karar verdik” dedi.

Keles ve İnegöl’deki tesislerinde yaptıkları üretime ilaveten Isparta’daki bir ahşap palet firması ile ortaklık kurup kapasitelerini arttırdıklarını vurgulayan Mehmet Gökbayrak, 3 tesisin günlük 200 metreküp dolayında ağaç işleme kapasitesine sahip olduğunu ve halen günlük 150 metreküp ağaç işlediklerini de vurguladı. Gökbayrak, fason üretim yerine kendi tesislerinde imalat yaptıklarını ve bu yönü ile Türkiye’nin en büyük ahşap palet üreten grubu olduklarına dikkat çekti.

Ahşap paletlerin lojistik zincirinin en önemli halkası olduğunu ifade eden Mehmet Gökbayrak, sektöre girerken önceliklerini kaliteli üretim yapmak olarak belirlediklerini söyledi. Ahşap paletlerde tüm dünyada geçerli standartlar bulunduğunu fakat palet kullanıcılarının bu standartları yeterince bilmediği için ucuz ürünlere yöneldiklerini ifade eden Gökbayrak, “İnsan için giydiği ayakkabı ne kadar önemli ise taşınan ürünler için de ahşap palet o kadar önemlidir. Ahşap paletlerin üzerinde taşınan ürünlerin satış noktalarına güvenle ulaşması için kullanılan paletlere çok dikkat edilmelidir. Isıl işlem yapılmayan ağaçlardan üretilen paletler, sağlık açısından sakıncalıdır. Paletlerin sağlamlığı da önemlidir. İnce ve yumuşak ağaçlardan yapılan paletler ürün taşıması sırasında kırılarak üzerinde taşınan malların zarar görmesine neden oluyorlar” dedi.

Türkiye’de ahşap palet standartlarının belli olmaması sebebiyle haksız rekabetin önünün açıldığını da belirten Mehmet Gökbayrak, bu durumdan ülke ekonomisinin gördüğü zararları da anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Cumhurbaşkanlığı kabinesinde görev alan Mustafa Varank’tan bu konuya acilen çare bulmasını beklediklerini söyleyen Mehmet Gökbayrak, “Üreteciler olarak bakanımızdan beklentimiz, Türkiye’deki Ahşap Palet Standartları Teknik Şartnamesi’nin çıkarılması için talimat vermesidir. Ne yazık ki, Türkiye’de ahşap palet standartları hâlâ belli değil. Ülkemizde standartlar olmadığı için AB ülkelerinin belirlediği standartlara göre üretim yapıyoruz. Bunun içinde yurt dışına yüklü lisans ücretleri ödüyoruz” diye konuştu.