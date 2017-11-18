Gratis hedef büyüttü

Gratis CEO’u Bahadır Özbek, “Türkiye’de doğan, büyüyen ve en önemlisi tüketici tercihleri ile lider olan markamızı uluslararası arenaya da taşıyacağız” dedi.

Gratis CEO’u Bahadır Özbek, “Türkiye’de doğan, büyüyen ve en önemlisi tüketici tercihleri ile lider olan markamızı uluslararası arenaya da taşıyacağız” dedi.

Aksaray’da 500’üncü mağazanın açılışını gerçekleştiren Özbek, Gratis’i uluslararası arenada da başarılı bir oyuncu yapma hedefinde olduklarını belirtti. Özbek, “500’üncü mağazamızın açılışını kutladığımız bu özel günde her şeyden önce müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Uluslararası oyuncuların arasında onların sevgileri ve ilgileri ile Türkiye’de lider marka olduk. Sayıları 4 bine ulaşan çalışanlarımıza verdikleri güç için, bu yolda başından beri bizleri yalnız bırakmayan tüm tedarikçilerimize de verdikleri destek için çok teşekkür ederiz” dedi.



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Yüzde 100 Türk markası olmanın, tüketicilerin beklentilerini anlamada ve en uygun şekilde karşılamada önemli bir yeri olduğunu belirten Özbek, ayrıca Gratis’e ait markaların ürün gamlarını da bu beklentilere göre şekillendirdiklerini belirtti. "Bundan sonra hedefimiz; Türkiye’de doğan ve büyüyen bu markayı, uluslararası arenada da başarılı bir oyuncu yapmak olacaktır şeklinde konuşan Özbek, “Markamızı yurt dışına açmaya hazırlarken, Türkiye’deki büyümemizi de aynı hız ve kararlılıkla sürdürerek liderliğimizi koruyacağız” dedi.