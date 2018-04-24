EKONOMİ:
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24 Nisan 2018 Salı 14:28

GTSO’da devir-teslim

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Kemal Akıt, görevi Paşa Ağdemir’e devretti.Yeni başkan Paşa Ağdemir, görev teslimi sonrası yaptığı konuşmada, “Kırk yılı aşkın süredir tanıdığım, çok değerli büyüğüm Kemal Akıt’tan...

GTSO'da devir-teslim
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Kemal Akıt, görevi Paşa Ağdemir’e devretti.

Yeni başkan Paşa Ağdemir, görev teslimi sonrası yaptığı konuşmada, “Kırk yılı aşkın süredir tanıdığım, çok değerli büyüğüm Kemal Akıt’tan aldığım terbiye, kurum kültürü ve tecrübele odamızı daha da ileriye taşıyacağıma söz veriyorum. Kemal başkanımdan aldığım koltuğun yerini doldurmanın zor olduğunu biliyorum. Kemal Akıt’ın her daim başımızın üstünde yeri var. Onun güçlü temsil kabiliyetinden, tecrübelerinden her daim istifade edeceğim, etmek isterim. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Rabbim bizleri utandırmasın. Gemlik her zaman en iyisini hak ediyor. Kapımız herkese açık. Gemlik için, üyelerimiz için, gençlerimiz için, daha güçlü bir ekonomi için tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile ortak bir paydada buluşmaya her daim hazırız" dedi.

Kemal Akıt ise, “Uzun yılladır beraber mesai yaptığım ve sevdiğim bir kardeşime bu kutsal görevi devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Devrettiğimiz bu bayrağı daha da ileriye taşıyacağından hiç şüphem yoktur. Kendisine ve diğer çalışma arkadaşlarıma bu kutsal vazifede üstün başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Akıt, devir teslimin ardından uzun yıllar birlikte çalıştığı tüm oda personeli ile de vedalaştı.
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