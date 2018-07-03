GÜBRETAŞ, Ar-Ge çalışmalarıyla sektörde dikkat çekiyor

Tarımsal verimliliği artırmak amacıyla 1952 yılında kurulan GÜBRETAŞ, son iki yılda Ar-Ge ve inovasyona yönelik yaptığı proje çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, tarım alanında fayda...

Tarımsal verimliliği artırmak amacıyla 1952 yılında kurulan GÜBRETAŞ, son iki yılda Ar-Ge ve inovasyona yönelik yaptığı proje çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, tarım alanında fayda üretmek için çalıştıklarını belirterek, "Sektördeki lider konumunu Ar-Ge çalışmalarıyla güçlendiren şirketimiz, bu kapsamda yeni teknolojilerden faydalanılarak yürütülecek bilimsel çalışmalarla ülke tarımında verimliliği artırmayı ve çiftçilerimize daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyor" dedi.

Tarihi boyunca ürün, hizmet ve yatırımlarıyla sektörde ilklere imza atan ve birçok yeniliği hayata geçiren Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (GÜBRETAŞ), son iki yılda Ar-Ge ve inovasyona yönelik proje çalışmalarına ağırlık verdi. Ar-Ge alanında iki ayrı başvurusu için geçtiğimiz günlerde iki farklı bakanlıktan aldığı onay sayesinde şirketin bu yöndeki çalışmalarını somutlaştıran GÜBRETAŞ, Ar-Ge Merkezi’nde proje çalışmalarına başladı.

GÜBRETAŞ, 2017’de başlattığı fizibilite ve proje çalışmaları sonucunda Kocaeli’deki Yarımca Tesisleri bünyesinde bir Ar-Ge Merkezi kurmak için geçtiğimiz Mart ayında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yaptı. Yapılan inceleme ve denetimlerden sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mayıs ayında Ar-Ge Merkezi başvurusunu kabul ederek onayladı. Böylelikle GÜBRETAŞ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış bulunan 900 Ar-Ge Merkezi’nden birini faaliyete başlatmış oldu. İlk aşamada farklı birimlerden 32 çalışanla yola çıkan Kocaeli’deki Ar-Ge Merkezi, gündemine aldığı 6 projeyle ilgili çalışmalara hızlıca başladı.

"Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamış olacağız"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, tarımda verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Sektördeki lider konumunu Ar-Ge çalışmalarıyla güçlendiren şirketimiz, bu kapsamda yeni teknolojilerden faydalanılarak yürütülecek bilimsel çalışmalarla ülke tarımında verimliliği artırmayı ve çiftçilerimize daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyor. Böylece büyük ölçüde ithalata dayalı gübre sektöründe verimlilik artışı sayesinde ortaya çıkan tasarrufla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamış olacağız" dedi.

"Tarımsal üretimde bilgi kullanımını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz"

GÜBRETAŞ’ın 2005’ten bu yana sürdürdüğü Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi’nin de yeni dönemdeki Ar-Ge çalışmalarının önemli sac ayaklarından biri olacağını belirten İbrahim Yumaklı, "2017 sonu itibariyle Türkiye genelinde 10 binden fazla araziden aldığımız toprak numunelerini bu proje kapsamında analiz ederek, tarım sektörü için önemli bir veri kaynağı oluşturduk. Bir araya getirdiğimiz bu verilerden hareketle yeni ürün ve uygulamalar geliştirerek, tarımsal üretimde bilgi kullanımını ve bilinçlenmeyi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Genel Müdür Yumaklı, "GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi’nin faaliyetleri kapsamında ülke tarımının ve çiftçilerin faydasına yeni yöntem ve ürün desenleri geliştirmek amacıyla farklı üniversitelerle ve tarımsal enstitülerle ortak projeler de yürüteceğiz. Bunun yanı sıra bu alanda bilgi üreten kişi veya kuruluşlarla da işbirlikleri yapmayı ve tarıma katma değer sağlayacak projeleri desteklemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ’ın tarımda iklim değişikliklerinin etkisini azaltacak projesine TAGEM desteği

GÜBRETAŞ’ın "Sulu ve Kuru Şartlarda Yetiştirilen Bitkiler İçin Uygun Sıvı Kimyasal Gübrelerin Üretilip Geleneksel Katı Kimyasal Gübrelerle Etkinliklerinin Karşılaştırılması ve Sıvı Gübre Kullanımı İçin Uygun Makinelerin Geliştirilmesi" başlıklı projesi de bu yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenme kararı alınan 53 proje arasında en kapsamlı proje olarak onaylandı. 3 yılda tamamlanacak bu projenin bir bölümü Tarım Bakanlığı’nın Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenirken, kalanı GÜBRETAŞ tarafından finanse edilecek.

"Bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunacağız"

Bu önemli gelişmelerin sektördeki sorumluluklarını artırdığının bilinciyle hareket ettiklerine dikkat çeken Genel Müdür Yumaklı, "Özellikle ülkemizde yaygın kullanılan azotlu gübrelerin kullanımı sırasında oluşan azot ve verim kayıplarını azaltmayı hedefleyen bu projemizle, bir yandan iklim değişiklikleri kaynaklı kuraklık riskine karşı yeni bir yöntem geliştirerek tarımda söz konusu kayıpları azaltacağız. Diğer yandan da yeni ürün ve uygulamalarla bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunacağız" açıklamasında bulundu.

TAGEM’in desteği ile 2 üniversite, 7 tarımsal araştırma enstitüsü ve bir tarımsal mekanizasyon şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilecek projenin Ağustos ayında başlayacağını belirten Yumaklı, "Ağustos 2021’e kadar 3 yıl boyunca devam edecek projede, ülkemizde yetiştirilen 6 temel bitkisel ürünün gübreleme yöntemleriyle ilgili araştırma ve denemeler yapacağız. Bu amaçla Ankara’daki Şeker Enstitüsü’nün yanı sıra İzmir, Kırklareli, Konya, Adana, Samsun ve Şanlıurfa’daki TAGEM’e bağlı enstitülerde deneme ekimleri gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Projeyi, ’Türkiye’deki bitki besleme alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik bir adım’ olarak gördüklerini belirten İbrahim Yumaklı, proje kapsamında elde edilen verilerden hareketle İzmir’de yapılacak tesis yatırımıyla yeni sıvı-toz gübreler de üreteceklerine dikkat çekti.

Geliştirilecek olan yeni sıvı toz gübrelerin özel bir teknikle kullanımı sayesinde tarımsal üretimde yüzde 50’lik azot kaybının önlenmiş olacağını belirten İbrahim Yumaklı, "Deneme ekimi yapılan arazilerinde hasat dönemlerinde düzenlenecek tarla günü etkinlikleriyle projenin sonuçlarının bölgedeki çiftçiler ve sektör yetkilileriyle paylaşarak bilinçli tarım örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı da önemsiyoruz" dedi.

Genel Müdür Yumaklı, bundan sonraki dönemde sektöre önemli katkılar sağlayacak farklı Ar-Ge projelerini de hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.