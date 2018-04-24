Günde 100 ton peynir üretilen Siverek’te patentli üretici yok

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine özgü taze beyaz peynir tezgahlardaki yerini aldı. Günde yaklaşık 100 ton peynir üretilen ilçede patentli bir üretici bulunmuyor.Bölgenin en büyük hayvan pazarına sahip olan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde,...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine özgü taze beyaz peynir tezgahlardaki yerini aldı. Günde yaklaşık 100 ton peynir üretilen ilçede patentli bir üretici bulunmuyor.

Bölgenin en büyük hayvan pazarına sahip olan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, ilkbahar aylarının gelmesiyle beraber günde 100 ton peynir üretilerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Yağışların ilkbaharda yetersiz olması ve yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı geçen yıllara göre taze peynirin fiyatı yükselmiş durumda. İlçenin Haliliye Mahallesi’nde bulunan peynir pazarına sabahın erken saatlerinde şehir merkezi ve köylerden posta arabalarıyla taşınan taze peynir burada tüccarlara satılıp, ülkenin değişik illerine gönderiliyor. Taze peynir 8 ile 11 lira arasında kalitesine göre alıcı buluyor.

Siverek peynir pazarında esnaflık yapan Hacı Şenateş, ilçe pazarına günlük olarak en az 50 ile 60 ton arasında peynir geldiğini söyleyerek, "Bu peynir Siverek’in çeşitli köylerinden ve ilçe merkezindeki hayvan besicileri tarafından üretilmekte. Pazara gelen peyniri biz satın alıp Adana, Erzincan, Elazığ, Nevşehir, İstanbul gibi büyük şehirlere paketleyip gönderiyoruz" dedi.

Fiyatların peynirin kalitesine göre değiştiğini belirten esnaf Şenateş, "Fiyatlar 8 ile 11 lira arasında değişiyor. Kelle dediğimiz peynir türü 8 lira civarlarında iken, kuzu başı dediğimiz peynir ise 10-11 lira arasında. Geçen seneye göre fiyatlar pahalı olmuş, bunun sebebi ise hayvancılıktaki yem fiyatlarının yükselmesi ve ilkbaharda yeterince yağmurun yağmamasıdır" diye konuştu.

Başka illerde Siverek peyniri adıyla değişik markaların satışa sunulduğuna dikkat çeken esnaf Mevlüt Asal, "Siverek peyniri çıktıktan sonra yüksek tonajlarda satın alıp değişik il ve ilçelere yolluyoruz ve buralarda işletilen Siverek peyniri değişik markalarla marketlere gönderiliyor. Ortalama ben kendim günde on ton peynir alıp, dışarı yolluyorum maalesef benim yolladığım peynirden kimsenin haberi yok” şeklinde konuştu

İlçede günde 100 ton peynir üretiliyor

İlçede günde yaklaşık olarak 100 ton peynirin üretildiğine dikkat çeken esnaf Asal, "Bu 100 tondan 60-80 ton arası pazarda, diğeri dükkanlarda halka satılıyor. Siverek’ten Adana’ya tek günde 60 ton peynir gidiyor ve değişik markalar vurulup Siverek peyniri oranın peyniri sayılıyor” dedi.

İlçede bu kadar üretilen peynire rağmen tek bir patentli peynir markası olmadığını söyleyen Mevlüt Asal, "Burada Siverek’in öz peyniri ya da tulum peyniri gibi patentli bir marka yok. Burada üretilen peyniri Erzincan, Elazığ, Adana’ya gönderiyoruz. Adamlar orada kendi patentinde işletip 9 liraya aldıkları peyniri 21-22 liraya Erzincan tulumu diye satıyorlar" ifadelerini kullandı.