EKONOMİ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 09:51

Hadiciler sınıfta kaldı

‘Hadi’nin zor sorulardan oluşturduğu dünkü yarışmada 15 sorunun tamamına doğru yanıt veren çıkmadı.Canlı bilgi yarışması ‘Hadi’, çarşamba günü sorduğu zor sorularla katılımcıları terletti. Merve Toy’un sunumuyla gerçekleşen...

Hadiciler sınıfta kaldı
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‘Hadi’nin zor sorulardan oluşturduğu dünkü yarışmada 15 sorunun tamamına doğru yanıt veren çıkmadı.

Canlı bilgi yarışması ‘Hadi’, çarşamba günü sorduğu zor sorularla katılımcıları terletti. Merve Toy’un sunumuyla gerçekleşen yarışmada bir ilk yaşandı ve 340 bin yarışmacı arasından 15 sorunun tamamına doğru yanıt veren çıkmadı. Hadicilerin en çok zorlandıkları soru 148 bin 740 kişinin yarışmaya veda ettiği ‘Evrenin başlangıcından günümüze kadar olan süreyi ’bir yıl’ kabul edersek dinozorların yok olması hangi güne denk gelir?’ oldu. 10 bin TL ödül ise gelecek Çarşamba gününe devrederek 20 bin TL’ye yükseldi.
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