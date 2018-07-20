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20 Temmuz 2018 Cuma 16:08

Hayatını kaybeden Ekrem Özen son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün sağlık sorunları nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yuman Onur Marketler Zinciri’nin Kurucusu ve Onursal Başkanı Ekrem Özen son yolculuğuna uğurlandı.Geçtiğimiz gün sağlık sorunları sebebiyle 60 yaşında yaşama veda...

Hayatını kaybeden Ekrem Özen son yolculuğuna uğurlandı
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Geçtiğimiz gün sağlık sorunları nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yuman Onur Marketler Zinciri’nin Kurucusu ve Onursal Başkanı Ekrem Özen son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün sağlık sorunları sebebiyle 60 yaşında yaşama veda eden Onur Marketler Zinciri’nin Kurucusu ve Onursal Başkanı Ekrem Özen son yolculuğuna uğurlandı. Özen için Eyüp Sultan Camisi’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Özen’nin naaşı, oğulları ve sevenleri tarafından musallaya taşınarak çiçeklerle süslendi. Cami avlusunda kurulan çadırda, taziyeleri Özen’in kardeşi Cemal Özen, Kemal Özen, oğlu Yunus Özen ve ailesi kabul etti. Erken saatlerden itibaren taziye için camiye gelen Özen’in sevenleri, yakınları, iş, eğitim ve siyaset camiasından çok sayıda kişi taziye çadırının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

“Öğretmenimizi ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz”

Açıklama yapan Ekrem Özen’in kardeşi Cemal Özen, "Ailemizin değerli büyüğü ve Özen Grubumuzun Kurucusu öğretmenimiz, liderimiz, Onursal Başkanımız Ekrem Özen’i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi. Özen, "Bu acılı günümüzde yanımızda olan, taziyeye gelerek acımıza ortak olan, mesajlarınızla, telefonla, sosyal medya kanalı ile üzüntülerini ileten, İş ortaklarımıza, Özen Grubun tüm emektar çalışanlarına, basın ve yayın kuruluşlarına, hayır kurumlarına çelenk bağışında bulunan dostlarımıza, Ekrem Özen’i kalbinde hisseden, uzakta da olsa yanımızda olduğunu hissettiren tüm dost ve akrabalarımıza desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesile ile değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet, ailemize, grubumuza ve sektörümüze başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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