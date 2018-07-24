Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: '2018 mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş adamları ile yaptığı toplantı sonrası bir basın açıklaması yaptı. Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak politikalarımız kapsamında orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Dün akademisyenler ile yaptığımız toplantının ardından bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile bir araya geldik" ifadesini kullandı.

"Yaptığımız toplantıda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkiye’nin yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesi gibi tüm konu başlıklarında katılımcıların görüşleri dinlenmiştir" diyen Albayrak, bu kapsamda bir kez daha tüm paydaşların katkıları ile ayakları yere basan, bu hedeflere odaklanmış bir orta vadeli program oluşturma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Bakan Albayrak şunları söyledi:

"Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir. Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır. Yeni planın ve atılacak adımların enflasyon ile mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacak ve tedbirler kararlılıkla alınacaktır. Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlar ile eşgüdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalar ile yürütülecektir. 2018 mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır. Kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir."