24 Temmuz 2018 Salı 16:10 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır" dedi. IHAAW161026-EKO/24-07-2018 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır" dedi. 24.07.2018 16:10:26 TSI NNNN

IHAAW161026-EKO/24-07-2018 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır" dedi. 24.07.2018 16:10:26 TSI NNNN