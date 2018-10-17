17 Ekim 2018 Çarşamba 08:59

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak ge

IHAAW085939-EKO/17-10-2018 - Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir." 17.10.2018 08:59:39 TSI NNNN