EKONOMİ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:11

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Uluslararası sermaye piyasalarında 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildiğini belirterek, tahvilin getiri oranının yüzde 7,5, kupon oranının yüzde 7,25 olarak gerçekleştiğini, ihraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep geldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Uluslararası sermaye piyasalarında 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir'
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildiğini belirterek, tahvilin getiri oranının yüzde 7,5, kupon oranının yüzde 7,25 olarak gerçekleştiğini, ihraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep geldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gerçekleşen ihaleye ilişkin, “Türkiye’nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır. Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihraç tutarının üç katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemlidir. Atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programımızın küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koymuştur. İhalenin sonucu uzun zamandır uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde vurguladığımız Türkiye’nin iktisadi temellerinin sağlamlığının, dış şoklara karşı dayanıklılığının ve hayata geçirdiğimiz tedbirlerin başarısının yatırımcılar tarafından teyit edildiğini net bir şekilde yansıtmıştır. Yeni Ekonomi Programımız kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe Türkiye’ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır. Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere Yeni Ekonomi Programımızın temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz” dedi.
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