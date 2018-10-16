Hazine’den Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Societe Generale’e yetki

Hazine, dolar cinsinden 2023 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Societe Generale’e yetki verildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi internet sitesinden 2023 vadeli tahvil ihracıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2023 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Societe Generale’e yetki vermiştir."