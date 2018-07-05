EKONOMİ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 09:42

Haziran ayında 596 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında 2018 yılı Haziran ayında 596 firma için izin belgesi düzenlendi.

Haziran ayında 596 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Dahilde işleme rejimi kapsamında 2018 yılı Haziran ayında 596 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığının Haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Haziran’da 596 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. Bununla birlikte 112 vergi, 6 yurt içi satış ve teslim belgesi, 2 hariçte işleme izin belgesi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
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