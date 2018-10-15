Hekimoğlu: 'Ekonomide ağır bir kriz yok; Sadece bir durgunluk var'

Hekimoğlu Döküm Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, piyasada çok ağır bir kriz olduğunu düşünmediğini sadece bir durgunluğun söz konusu olduğunu belirterek "Panik yapmaya gerek yok" dedi.

MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, Hekimoğlu Döküm Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD üyesi Celil Hekimoğlu ve üyeler, bu sabah Cephanelik Restoran’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek ekonomide yaşanan gelişmelere değerlendirdiler.

Hekimoğlu Döküm Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, 3. Lig’de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK’nın lig maçı nedeniyle geçtiğimiz günlerde Batman’a gittiğini belirterek "Bu seyahat dolasıyla Güneydoğu ve Doğu’yu gezdim. Diyarbakır, Muş, Bitlis, Erzurum, Erzincan derken komple bir gezi yaptım. Devletimiz çok gaüzel yatırımlarda bulunmuş. Ülkemizde ekonomik bir durgunluk var. Bugün Bitlis’de, Batman’da, Şırnak’ta duble artı duble yollar var ,tüneller var. Güvenlik anlamında yapılan büyük yatırımlar var. İster istemez ekonomimizde sıkışma olması kadar normal bir şey yok. Çünkü çok büyük paralar harcanmış oralara. Çok iyi yapılmış, çok rahat ve huzurlu bir ortam var. Güzel bir seyahat ile geldik, insanların mutlu olduğunu gördük. Bazı şeylere kazanmak için bir bedel ödemek lazım. Devlet bu bedeli ödemiş, şimdi de biz onun karşılığında bir sıkıntı yaşıyoruz. Yıllarca bu şehirde ticaret yapmış biri olarak çok krizler yaşadık. Bence şuan en ufağını yaşıyoruz. Biz 1994’leri 2004 ve 2008’leri yaşadık. İnşaat sektörü odaklı bir durgunluk var. Bizim şehrimizde inşaata dayalı bir şehir, onun hariçinde genel piyasada çok ağır bir kriz olduğunu düşünmüyorum. Şuanda yüzde 30 ve 40’lık fiyat artışı var. Bu bizim belimizi kırıyor gibi gözüküyor. Ben zamanında yüzde 500, yüzde 1000 ile kredi faizi ödemiş bir insanım. Bugün 30-40 civarında o günlerden bugünlere geldik. Panik yapmaya gerek yok. Sanarım 6 ay veya 1 sene kadar bir durgunluk yaşayacağız. Ondan sonra önümüz açıktır. Çünkü devlet bu çok ağır yatırımların aşmış vaziyette. Beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçme yönünde çalışmalar var. Devlette aşarı harcamaları kıstı" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan ise "Tüketim ekonomisiyle hiç bir yere varamayız. 3 tane sektörü kritik olarak seçtik. Bir tanesi Milli Savunma Sanayi, Tarım ve Enerji Sektörü bunlar bizim olmaz ise olmazlarımız bu konuda çalışmak zorundayız. Üretmeden, tüketmek bize çok pahalıya mal oldu. Ülkemizin ekonomik durumu malum. Sıkıntılarımız var, bunları aşmak zorundayız. Belki bu süreç 2019 yılı sonuna kadar devam edebilir. Trabzon’da 82 üyemiz var. 7 Bin çalışanımız var. Çok şükür bugüne kadar iş adamlarımızdan işçi çıkaran olmadı" şeklinde konuştu.