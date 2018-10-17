EKONOMİ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:47

Her üç kamu çalışanından biri kiracı

Bin 577 kamu emekçisiyle yapılan araştırmaya göre, her üç kamu çalışanından birisinin kiracı olduğu tespit edilirken, kendi evlerinde oturanların oranı ise yüzde 57,2 oldu.Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, kamu çalışanlarının...

Her üç kamu çalışanından biri kiracı
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Bin 577 kamu emekçisiyle yapılan araştırmaya göre, her üç kamu çalışanından birisinin kiracı olduğu tespit edilirken, kendi evlerinde oturanların oranı ise yüzde 57,2 oldu.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, kamu çalışanlarının genel durumlarını ele alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, her üç kamu çalışanından birisinin kiracı olduğu tespit edilirken, kendi evlerinde oturanların oranı ise yüzde 57,2 oldu. Ailesinin evinde oturanların oranı yüzde 12,5, lojmanda oturanların oranı ise sadece yüzde 2,2 olarak saptandı.

Ortalama gelir 4 bin-7 bin 500 TL arası

Çalışma ve Toplumsal Yaşam Deneyimleri raporunda, kamu çalışanlarının yüzde 90,6’sının 5 bin TL’den daha az maaş aldığı saptandı. Yaklaşık yarısına denk gelen yüzde 49,2’sinin ise aylık gelirinin 4 bin ile 7 bin 500 TL arasında olduğu görüldü. Kamu çalışanlarının yüzde 95’inin de kredi kartı kullandığı görülürken, buna paralel olarak yüzde 90’ının da borç ödeme de zorlandığı tespit edildi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Bu yıl içerisinde kamu çalışanlarıyla ilgili olarak, 6 bin 184 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, en çok geçim sıkıntısı ve liyakat tartışmalarının haber başlıklarına yansıdığı görüldü.
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