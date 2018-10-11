EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 16:25

Highway AVM, kira ücretlerini Türk Lirası’na çevirdi

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi, kiracılarının euro üzerinden olan sözleşmelerinin Türk Lirası’na çevrildiğini duyurdu.Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway...

Highway AVM, kira ücretlerini Türk Lirası'na çevirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi, kiracılarının euro üzerinden olan sözleşmelerinin Türk Lirası’na çevrildiğini duyurdu.

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından, euro üzerinden kiracıları ile yapılan sözleşmelerin mevcut kurun çok gerisinde olan 3,60 TL üzerinden Türk Lirası’na çevirme kararı aldığını duyurdu.

Alınan kararı kiracıları ile de paylaşan AVM yönetimi, ekonomik olarak zor günlerden geçildiği belirtilerek, "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları da dikkate alarak Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yönetimi olarak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine euro olarak sözleşmesi bulunan kiracılarımızın sözleşmelerini mevcut kurun çok gerisinde olan 3,60 TL üzerinden Türk Lirası’na çevirme kararı almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu karar neticesinde, sizlerle birlikte bu süreci en güçlü şekilde atlatarak ve büyüyerek ülkemize en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku