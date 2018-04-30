Hisarcıklıoğlu: 'A.TR Dolaşım Belgesi'nde elektronik dönem ile büyük bir reform gerçekleştirildi'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Nisan’da Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde pilot olarak uygulanmaya başlanan menşe ve dolaşım belgelerinde ‘elektronik dönem’ ile uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasında büyük bir reform gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Nisan’da Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde pilot olarak uygulanmaya başlanan menşe ve dolaşım belgelerinde ‘elektronik dönem’ ile uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasında büyük bir reform gerçekleştirildiğini söyledi.

A.TR Dolaşım Belgesi’nde elektronik pilot uygulama, 24 Nisan’da Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde başlatıldı. 0001 referans kodlu ilk elektronik A.TR Dolaşım Belgesi ile Ankara Ticaret Odası üyesi bir firmanın Fransa’ya ihracatı, TOBB ve Gümrük Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla TOBB tarafından hazırlanan otomasyon programı ile Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yurt dışına çıkan her kişinin bir pasaportu olduğu gibi ihracatı yapılan her malın da bir pasaportu vardır. Menşe ve dolaşım belgeleri de malların pasaportudur. Uluslararası ticarette kullanılan bu pasaportlar kısa zaman içinde ihracatçı firmalar tarafından tamamen elektronik olarak alınacaktır” dedi.

Menşe ve dolaşım belgelerinin elektronik uygulamasına ilişkin çalışmaların TOBB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında uzun süredir devam ettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ilk elektronik A.TR Dolaşım Belgesi ile Fransa’ya otobüs ihracatı yapıldığını ifade eti. Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalarda başlatmış oldukları Dijital Dönüşüm Projesi’nin bu uygulama ile bir adım daha ilerlediğini söyledi. Aynı zamanda Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu (YOİKK) gündeminde de yer alan bu çalışma ile uluslararası ticaretin kolaylaştırılması alanında büyük bir reform gerçekleştirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün uluslararası alanda fark oluşturacağına olan inancının tam olduğunu dile getirdi.

2017 yılında başlayan çalışma ile tüm menşe ve dolaşım belgelerinin firmalar tarafından düzenlenmesi, odalar tarafından onaylanması ve Gümrük İdareleri tarafından vizelenmesi elektronik ortamda yapılacak ve firmalar belge çıktılarını kendi ofislerinden alacaklar. Bu uygulamanın emek ve zaman tasarrufu ile firmalara büyük katkı sağlaması hedefleniyor.