EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:56

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği İzmir Bölge Koordinatörlüğüne atama

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği İzmir Bölge Koordinatörü görevine Ahmet İlker Yaman atandı.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği İzmir Bölge Koordinatörlüğüne atama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği İzmir Bölge Koordinatörü görevine Ahmet İlker Yaman atandı.

Sigorta brokerliği sektöründe faaliyet gösteren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği (UIB Türkiye), yönetim kadrosuna sigorta sektörünün deneyimli ismi Ahmet İlker Yaman’ı dahil ettiğini duyurdu. Gerçekleştirilen atama ilgili açıklama yapan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi; “IBS’in Türkiye’deki 20. yılında hedeflediğimiz büyüme stratejilerimizi en verimli şekilde yürütebilmek amacıyla sektörün dinamikleri doğrultusunda yönetim kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 2017/18 Sezonu’nda güzide kulübümüz Göztepe’nin forma sırt reklam sponsoru olarak adım attığımız İzmir’de, operasyonlarımızın sektörde önemli deneyimlere sahip A. İlker Yaman’ın kadromuza katılması ile güçlenerek gelişeceğine inanıyorum” dedi.

Ahmet İlker Yaman kimdir?

Ahmet İlker Yaman; 1988 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği’nden dereceyle mezun olmuştur. Yaman, yüksek lisans programına devam ederken pek çok akademik çalışma ve yayına imza atmıştır. 1998 yılında Güneş Sigorta ile sigorta sektörüne giriş yapan Yaman, 16 yıl boyunca şirketin teknik ve satış departmanlarında çeşitli görevlerde bulundu. Güneş Sigorta’nın Ege ve Akdeniz Finansal Bölge Müdürlüğü görevlerini de üstlenen A. İlker Yaman, son 5 yıldır Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş’de Ankara Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku