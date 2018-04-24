İhlas Yapı 3 yeni projesini tanıttı

Türkiye’nin inşaat sektöründe önemli markalardan İhlas Yapı, toplam yatırım değeri 775 milyon TL’lik yatırımla 3 yeni projesini düzenlediği toplantıyla duyurdu.

İnşaat sektöründeki 28 yıllık deneyimiyle 16 bin aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı, düzenlediği toplantıyla yeni projelerini duyurdu. Yapılan açıklamada; İstanbul’un yükselen değeri Ispartakule’de Bizim Evler serisinin en yenisi ‘Bizim Evler 8’, Büyükçekmece’de Kale Grubu ile ‘Bizim Evler Güzelce’ ve Beylikdüzü’nde Kiler GYO ile Marmara Evleri markasının en yeni halkası ‘Marmara Evleri 4’ü hayata geçirecek.

"28 yıllık deneyimimizi aktardığımız 3 proje ile 775 milyon TL’lik yatırıma imza atıyoruz"

İhlas Yapı Genel Müdür Yardımcısı Y. Mimar Dr. Recai Akdoğan konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Yaklaşık 50 yıllık maziye sahip İhlas Holding çatısı altında faaliyet gösteren İhlas Yapı’nın 28’inci yılında sektördeki yatırımlarımızı yeni projelerle sürdürüyoruz. Ispartakule’de Bizim Evler 8’i, Beylikdüzü’nde Kiler GYO ile Marmara Evleri 4’ü, Güzelce’de ise Kale Grubu ile Bizim Evler Güzelce’yi hayata geçiriyoruz. Bu üç projenin toplam yatırım değeri 775 milyon TL’ye ulaşıyor. İhlas Yapı’nın inşaat sektöründeki 28 yıllık başarılı geçmişinde, 16 bin konutun teslimi, dolayısıyla 16 bin ailenin memnuniyeti yatmaktadır. Bugün, İhlas Yapı olarak İstanbul’un 3 farklı noktasında 3 projeyle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sektördeki 28 yıllık deneyimimizi aktardığımız bu 3 projemizle kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

’Bizim Evler Güzelce’

Toplantıda yapılan bilgilendirmede; Ispartakule’nin ardından markalı konut projesi Bizim Evler’i Güzelce’ye taşıyan İhlas Yapı, Büyükçekmece’de Marmara Denizi’nin yanı başında konumlanacak. Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan Bizim Evler Güzelce, toplam 92 bin 293 metrekare arsa üzerinde 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşacak. Güzelce Marinası ile Marmara Denizi’nin ışıltısı hissedilecek şekilde tasarlanan Bizim Evler Güzelce’de; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alacak. 60 bin metrekarelik alanın peyzaja ayrıldığı projede; özel dizayn edilen bisiklet yolu ve koşu parkurunun yanı sıra; 2 adet sosyal tesis, dört mevsim kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunacak. Ayrıca; oyun salonları, göl kafe, yürüyüş yolları, mescit, çok maksatlı salon ile kreş projede yer alacak.

’Marmara Evleri 4’

Beylikdüzü’nde inşa ettiği Marmara Evleri 1, 2 ve 3 projelerinde toplam 5 bin 400 aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı, bölgeye ’Marmara Evleri 4’ ile yeni bir yaşam alanı hazırlayacak. Toplamda 639 daire ve 44 adet dükkanın yer alacağı proje, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri yer alacak. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak projede daireler 126 metrekare ile 204 metrekare arasında değişiklik gösterirken peyzaj alanlarının yanı sıra; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı ve açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziye evi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alacak. Ayrıca; yapımı planlanan Beylikdüzü Metrosu’nun Yakuplu istasyonuna komşu olan proje, gelecekte de deniz yolu ile yolcu taşımasının merkez üssü olması planlanan Ambarlı limanının yanı başında konumlanacak.

Kanal İstanbul’un Yeni Komşusu ‘bizim Evler 8’

Ispartakule’ye 5 bin 500 konutla en büyük konut yatırımını yapan İhlas Yapı, Kanal İstanbul’a komşu geliştirdiği Bizim Evler markasının en yeni projesi ’Bizim Evler 8’ ile bölgeye hareketlilik getirecek. Kanal İstanbul’un yanı başında, 43 bin 874 metrekare inşaat alanına sahip Bizim Evler 8’de iki blokta 236 daire, 29 dükkan yer alacak. Diğer projede olduğu gibi peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak projede 2+1’den 4+1’e konforlu daireleri, spor alanları, kapalı yüzme havuzu, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla konut alıcılarına ayrıcalıklar sunacak.