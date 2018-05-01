İhracatta rekor

İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Nisanda aylık ihracat rekoru kırıldı. Son 12 aylık ihracat ise 161,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Nisanda aylık ihracat rekoru kırıldı. Son 12 aylık ihracat ise 161,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırılmış oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolara yükseldi.

Nisan ayı ihracat rakamları Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldığı toplantıda açıklandı. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat ise, bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolar oldu.

Son 7 aydır çift haneli yükseliyor

Son 12 aylık ihracat 160 milyar doları aştı. Son 7 aydır ise ihracat çift haneli yükselmesini devam ettirdi. Miktar bazında bakıldığında ihracat Nisan ayında yüzde 1,2 azalarak 9,5 milyon ton oldu. Nisan ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda özellikle Euro Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili oldu.

Otomotiv zirveyi kaptırmıyor

Sektörel bazda ise Nisan ayında en fazla ihracatı, 2,9 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 38,3 ile Savunma ve Havacılık Sanayii, yüzde 31,2 ile Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, yüzde 27,7 ile Demir ve Demir Dışı Metaller oldu. Genele bakıldığında ise, tarım ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17,2 artarken madencilik ürünleri ihracatı yüzde 17,5 azaldı.

En yüksek ihracat artışı Rusya’ya

İhracat pazarlarına bakıldığında Nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın arttığı görülüyor. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 23,3, İngiltere’ye yüzde 16,1, İtalya’ya yüzde 15,7, Fransa’ya yüzde 41,5 ve İspanya’ya ise yüzde 34,4 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62,2 ile Rusya’ya yakalandı.

Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle şekillendi: Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 24 artış gösterdi. Afrika’ya ihracat yüzde 24,7 Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 13,6 arttı. Orta Doğu’ya ihracat yüzde 11,5 Kuzey Amerika ülkelerine ihracat ise yüzde 6,2 azaldı. Nisan ayında AB’nin ihracattaki payı yüzde 51,6 oldu.

Manisa’dan sürpriz atak

İllerin ihracat performansına bakıldığında; Nisan ayında 51 il ihracatını artırırken, 30 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il şu şekilde oldu: İstanbul 6 milyar dolar, Bursa 1,2 milyar dolar, Kocaeli 1,1 milyar dolar, İzmir 781 milyon dolar ve Ankara 667 milyon dolar. İlk 10’da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 39,1 ile Manisa gerçekleştirmiş oldu.