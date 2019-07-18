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18 Temmuz 2019 Perşembe 15:18

İkinci El Araç İçin Taşıt Kredisi Kullanılır mı?

İkinci El Araç İçin Taşıt Kredisi Kullanılır mı?
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Sıfır km araç satın almak istemeyenler de araç kredisi kullanabilir. Çok sayıda kişi bilmiyor ama ikinci el araçlar için de taşıt kredisi kullanma şansına sahipsiniz. Ancak elbette tahmin edebileceğiniz gibi bunun için bazı kriterler bulunuyor. Çok yaşlı araçlar için finans kuruluşları kredi desteği sağlayamıyor. Gelin, bu kriterlerin neler olduğuna ve hangi araçlar için araç kredisi kullanabileceğinize birlikte göz atalım.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2019 yılının Ocak ayında bir yönetmelik yayımladı. Yönetmelik kapsamında bireysel olarak taşıt kredisi başvurusu yaptığınızda, araç fatura bedeli 120 bin TL’ye kadarsa, bu miktarın % 70’ine kadar araç kredisi kullanılabiliyor. Şayet araç fatura bedeli 120 bin TL’nin üzerindeyse, 120 bin TL’ye kadar olan meblağın % 70’i, kalan meblağın da % 50’sine kadar araç kredisi kullanma imkanına sahipsiniz.

Bu arada 2. el araç kredisini TEB Cetelem internet sitesinden de araştırabilirsiniz. Oldukça cazip koşullara sahip olan taşıt kredisi ürünleri sunuyor olması, çok sayıda kişinin kredi talebini bu finansman kuruluşundan yapmasını da beraberinde getiriyor. Ayrıca 2. el taşıt kredisi kullandığınızda, kuruluşun anlaşmalı olduğu satış noktalarından BMW (otomobil ve motosiklet), Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mini Cooper, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SsangYong, Subaru, Toyota marka aracınızı alabiliyorsunuz.

Marka ve model seçeneklerinin son derece fazla olması da TEB Cetelem araç kredisi kullanmak isteyenlerin sayısında bir artış olmasını sağlıyor. Sitede ücretsiz olarak kullanılabilecek bir hesaplama aracı bulunuyor. Araç kredisi kullanmak istediğinizde aylık ne kadar geri ödeme bütçesi ayıracağınızı biliyorsanız hemen ne kadar kredi kullanabileceğinizi de karşınızda görebilirsiniz.

Aynı zamanda kredi tutarına göre de hesaplama yapmayı sağlıyor. Bu nedenle net bir şekilde bütçenizi planlayarak sıfır km ya da ikinci el araç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. İnternetten online olarak başvuru yapma şansına da sahip olduğunuzu belirtelim. Online taşıt kredisi başvurunuzu saniyeler içerisinde yaparak değerlendirme aşaması sürecini başlatabilirsiniz. Merak ettiğiniz diğer soruların yanıtları için de hemen siteye tıklayın. Çok daha bilinçli bir şekilde kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

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