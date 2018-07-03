İlk 5 ayda Beymen’in yabancı turist cirosu yüzde 91.5 arttı

Beymen’in yabancı turist cirosu, 2018 yılının ilk beş ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91.5 artarak, 81,2 milyon TL’ye ulaştı.

Beymen’in yabancı turist cirosu, 2018 yılının ilk beş ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91.5 artarak, 81,2 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde yabancı turist cirolarının payı multibrand markalarda yüzde 92 artışla yüzde 15.8’e, monobrand butiklerde ise yüzde 91.7 artışla yüzde 37.7’ye yükseldi. Şirketten yapılan açıklamada, yabancı turist satışlarındaki büyümenin yüzde 145 kozmetik, yüzde 107 erkek hazır giyim, yüzde 106 erkek ayakkabı, yüzde 100 erkek çanta, yüzde 90 kadın ayakkabı, yüzde 85 kadın aksesuar, yüzde 70 kadın hazır giyim, yüzde 65 kadın çanta ve yüzde 61 kadın aksesuar kategorilerinde gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye’de yabancı turist satışlarının lüks pazarında hızla büyümeye devam ettiğini söyleyen Beymen CEO’su Elif Çapçı, "Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir uluslararası lüks merkezine dönüşüyor. Buna paralel olarak yabancı turist satışlarındaki ciro yükselişi devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 144 milyon TL ile toplam turist ciromuzda yüzde 65’lik bir büyüme gördük. Bu yılın ilk beş ayında yabancı turist cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91.5 arttı. Ciro sıralamasında Suudi Arabistan yüzde 14 ile ilk sırada yer alırken, onu Çin (yüzde 11), Kuveyt (yüzde 10) ve Katar (yüzde 9) takip ediyor" dedi.

"Yabancı turist cirosu ilk beş ayda yüzde 116 büyüdü"

Yabancı turistlerin multibrand markaların yanı sıra private label markalarına da büyük ilgi gösterdiğini belirten Çapçı, "2018 yılı ilk beş ayı yabancı turist satışlarında; Beymen Collection kadın hazır giyim kategorisinde yüzde 58, erkek hazır giyim kategorisinde ise yüzde 92 büyüme gösterirken, çantada yüzde 136 ile ortalamanın üzerinde bir büyüme gerçekleşti. Yabancı turist cirosunda da yılın ilk beş ayında yüzde 116 büyüdü" şeklinde konuştu.