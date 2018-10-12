IMA Group YKB Bağcı: 'Ülkemize yabancı yatırımcıyı çekmek için önemli projelerimiz var'

IMA Group Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, Türkiye’ye yabancı yatırımcıları çekmek için çok önemli projeleri olduğunu söyledi.IMA Group Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan ve Türkiye’de...

IMA Group Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, Türkiye’ye yabancı yatırımcıları çekmek için çok önemli projeleri olduğunu söyledi.

IMA Group Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan ve Türkiye’de yapacakları yatırımlarla ilgili İHA’ya özel açıklama yaptı. Bağcı, özellikle yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmek için çok önemli projeler başlattıklarını bildirdi.

Londra merkezli bir fon olduklarını ve 2,5 yıl önce Türkiye’ye geldiklerini ifade eden Bağcı, "Yatırımlara devam ediyoruz. Ekonomik şartlar zor. Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye getirmek bizim için kolay olsa da bazıları için zor oldu. Ama şu an Türkiye’de büyük yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz Londra merkezliyiz ama aynı zamanda dünyanın birçok yerinde varız. 14 ülkede yatırımlara devam ediyoruz. Türkiye yatırıma uygun bir ülke ve kendi ülkemiz. Türkiye’de yatırım ile yatırımcıyı buraya çekmek arasında büyük bir fark var. Ülkeler korkak olsa da, gizli gizli Türkiye’de yatırım yapmaya devam ediyor" dedi.

"Çok önemli bir projemizi yakında açıklayacağız"

Türkiye’ye yatırım yaparak, yurt dışında bulunan Türk zenginlere de örnek olduklarını söyleyen IMA Group Yönetim Kurulu Başkanı, "Türkiye ekonomik anlamda başarısız görünse de yurt dışında büyük bir korku salıyor. Amerika, Hollanda ve İsviçre’den çok büyük yatırımcılar, yatırım için görüşmeler yapıyor. Afrika’yı da unutmamak lazım. Geçtiğimiz günlerde Afrika ülkelerinin büyükelçileriyle görüşmeler yaptık, onlarla da yatırımlara başlayacağız. Biz her yatırımcıyı Türkiye’ye çekmeye hazırız. Bu önemli bir şey bizim için. Afrika geleceğin Amerikası" ifadelerini kullandı.

Asya’daki Türki Cumhuriyetler’le ilgili olarak girişimlerinin olup olmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Bağcı, "Bizim aslında bir projemiz var bunun üzerinde konuşamıyoruz. Kısa bir süre sonra bu konuyla alakalı bir açıklama yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.