İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan’da azaldı

2018 yılı Nisan ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı ‘İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’ verisini açıkladı. Buna göre 2018 yılı Nisan ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 77,7 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Nisan ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, yatırım malları, ara mallar ile gıda ve içeceklerde azalış gözlendi. TCMB açıklamasına göre 2018 yılı Nisan ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 614 işyerine ‘İktisadi Yönelim Anketi’ formu gönderildi, 2 bin 122 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.