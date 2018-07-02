İmar barışı için son gün 31 Ekim

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye’de yaklaşık 13 milyon kişiyi yakından ilgilendiren imar barışını ele aldı.BTSO 56. Meslek Komitesi genişletilmiş sektörel analiz toplantısı gerçekleştirildi. Oda hizmet binasında mimar ve...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye’de yaklaşık 13 milyon kişiyi yakından ilgilendiren imar barışını ele aldı.

BTSO 56. Meslek Komitesi genişletilmiş sektörel analiz toplantısı gerçekleştirildi. Oda hizmet binasında mimar ve mühendislerin ilgi gösterdiği toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “8 Haziran’da başlayan imar barışında başvurular 1 milyon 300 bini aşmış durumda. Sektör temsilcilerimiz merak ettikleri sorulara bu toplantıda cevap bulacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Cemalleddin Başaran, yapı kayıt belgesinin 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binalar için verildiğini vurguladı. Belge için müracaatın 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacağını söyleyen Başaran, yapı kayıt belgesi bedelinin ise 31 Aralık 2018 tarihinde ödenmesi gerektiğini belirtti. Başaran, yapı mâliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından e-devlet üzerinden yapı kayıt sistemindeki formu doldurarak başvuru yapabileceğini dile getirdi.

Yapı kayıt belgesinin, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerliliği olacağını ifade eden Başaran, her yapı için bir kayıt belgesi düzenlendiğini vurguladı. Yapı kayıt belgesi verilen yapılara geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabileceğini ifade eden Başaran, betonarmesi tamamlanmış bütün yapıların yapı kayıt belgesine başvurabileceğini kaydetti. Başaran, kamulaştırma süreci devam eden yapılarda yapı kayıt belgesine sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından BTSO üyeleri, Cemalleddin Başaran’a imar barışı ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili merak edilen soruları yönlendirdi.