İncir, üzüm ve kayısıdan 925 milyon dolarlık ihracat

Türkiye üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, milyarlarca insana yüzyıllardır doğal vitamin kaynağı olan; kuru meyve sektöründe muhteşem üçlü olarak tanımlanan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatından 2017...

Türkiye üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, milyarlarca insana yüzyıllardır doğal vitamin kaynağı olan; kuru meyve sektöründe muhteşem üçlü olarak tanımlanan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatından 2017 yılında 925 milyon 602 bin dolar döviz elde etti.

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm; 2017 yılında 270 bin 15 bin ton karşılığı 419 milyon 268 bin dolarla en fazla döviz getiren ürün olurken, kuru kayısı ihracatı 86 bin 255 tona karşılık 273 milyon 421 bin dolar oldu. Kuru incir ihracatımız ise; miktar bazında 63 bin 605 ton, değer bazında 232 milyon 913 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, 2015/16 sezonunda kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatından 967 milyon 229 bin dolar döviz kazanmıştı. Çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ihracatı; 2016/17 sezonunda, 2015/16 sezonuna göre artış gösterirken, kuru kayısı ihracatı geçen sezonki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı.

Üç üründe ihracata bağımlı

Türkiye’nin ürettiği çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin yüzde 80’lik bölümünün ihraç edilmek zorunda olduğunu, Türk ihracatçısının bu misyonu yüzyıllardır başarılı bir şekilde yerine getirdiğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, kuru meyve ihracatından elde edilen dövizin katma değerinin yüzde 100’e yakınının Türkiye’de kaldığına dikkati çekti.

Manisa, İzmir ve Denizli üçgeninde 1 milyon 20 bin dekar alanda bağcılık yapıldığı bilgisini veren Celep, “55 bin üretici aile çekirdeksiz kuru üzüm üretiminden geçimini sağlıyor. İhracatta Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 80’lik paya sahip. Aydın ve İzmir ekseninde üretimi yapılan kuru incirden ise 30 binden fazla üretici ailesi geçimini sağlıyor, Kuru kayısı yoğun olarak Malatya’da üretiliyor. Bu ürünler üretildikleri şehirlerin kent ekonomilerinde itici güce sahip” diye konuştu.

Panik yapmayalım 1.5 milyar doları rahatlıkla geçeriz

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının 1 milyar 50 milyon dolara ulaştığı sezonlar olduğu bilgisini paylaşan Celep şöyle devam etti: “İhracatçılarımız daha soğukkanlı hareket ederek Türkiye’nin kazanacağı döviz miktarını arttırabilir. Özellikle çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirde son yıllarda üretim alanlarımız artıyor. Panik ortamına girmeden bu ürünleri pazarlayarak 1.5 milyar dolar ihracat hacmine ulaşabiliriz.”

Kuru üzüm ihracatında İngiltere zirvede

Türkiye, 2016/17 sezonunda 98 ülkeye 419 milyon 268 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ederken; İngiltere 107 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Almanya 55 milyon dolar ile ikinci ülke olurken, zirvenin üçüncü basamağında 46 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı ile Hollanda yer buldu.

Kuru kayısımızın yüzde 44’ü AB’ye gitti

Kuru kayısı ihracatımızda Avrupa Birliği yüzde 44’lük pay ile lider pazar olurken, AB ülkelerine ihraç ettiğimiz kuru kayısı karşılığı 119 milyon 288 bin dolar döviz elde ettik. Amerika kıtasına 58 milyon 679 bin dolarlık, Uzakdoğu ülkelerine 30 milyon dolarlık, Ortadoğu ülkelerine 19 milyon dolarlık ve Afrika ülkelerine 11 milyon dolarlık kuru kayısı gönderdik.

Ülkeler bazında en büyük ihraç pazarımız 40 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri olurken, Fransa 27 milyon dolar ile ikinci, Almanya 22 milyon dolar ile üçüncü oldu.

Türk incirini en çok Fransızlar sevdi



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Noel sofralarının vazgeçilmezi Türk incirini en çok Fransızlar sevdi. 2016/17 sezonunda Fransa’ya 34 milyon 489 bin dolarlık kuru incir ihraç ettik. Almanya 30 milyon 465 bin dolarlık kuru incir ihracatı ile ikinci olurken, Amerika Birleşik Devletleri ise; Türkiye’den 25 milyon 672 bin dolarlık kuru incir alımı yaptı.