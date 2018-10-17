İnegöl Mobilya Fuarı için hazırlıklar sürüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 23-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek MODEF EXPO 2018 “İnegöl 40. Uluslararası Mobilya Fuarı” için hazırlıklar sürüyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Şirketi Başkanı Yavuz Uğurdağ, yaklaşan fuar öncesi düzenlediği basın toplantısında devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uğurdağ, MODEF EXPO 2018 için ilk günkü heyecanla ve ‘Bir fuardan fazlası’ sloganı ile hazırlandıklarını söyledi. Fuarın toplam 27 bin 100 metrekare alanda düzenleneceği bilgisini veren Yavuz Uğurdağ, önceki fuarda 5 kıtadaki 82 ülkeden ziyaretçi ağırladıklarını, bu yılki hedeflerinin ise ziyaretçi gelecek ülke sayısını 90’a çıkartmak olduğunu söyledi. Yabancı ziyaretçi hedefine ulaşmak için MODEF Dış Ticaret Ekibi’nin Amerika, Afrika, Avrupa ve Uzakdoğu’da bütün yıl çalıştığı belirten Yavuz Uğurdağ, “Fuara yurt dışından davet ettiğimiz profesyonel mobilya alıcılarının uçak ve diğer ulaşım giderleri ile konaklamalarını karşıladık” dedi.

Yavuz Uğurdağ, yurt içinden de yoğun ziyaretçi beklediklerini ve önceki fuarlarda 20 bin dolayında olan ziyaretçi sayısını bu fuarda 25 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Uğurdağ, son hafta da ise ulusal çapta yayın yapan haber kanallarında canlı yayınlara katılarak fuarı anlattıklarını ve bu programlarda Türkiye’deki mobilyacıları fuarımıza davet ettiklerini belirtti.

Son aylarda TL’nin değer kaybetmesi sebebiyle ham madde ve malzeme fiyatlarının tahminlerin çok üzerinde arttığını kaydeden Yavuz Uğurdağ, buna ilaveten bütün sektörlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de bir daralma yaşandığını belirterek, MODEF EXPO’nun ihracata dönük fuar olarak sektöre doping etkisi yapmasını arzuladıklarını söyledi. Başarılı bir fuar gerçekleştirmek için MODEF Fuar şirketi olarak profesyonel bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyen Yavuz Uğurdağ şunları da söyledi:

“MODEF EXPO 2018 fuarımız ihracat odaklı bir fuar olacak. Hedefimiz İnegöl mobilya ihracatına ve ülkemizin toplam ihracatına katkı sağlamak. Fuar organizasyonumuz firmalarımızın daha çok ürün satmasını ve İnegöl mobilyamızı daha iyi tanıtmamızı sağlıyor. İnegöl, mobilya sektöründe ilkleri başarmış bir şehirdir ve bu ilkleri başardığı için mobilya üretim ve satış merkezi olmuştur. İştirakçi firmalarımız bu yıl çok iddialı ürünler tasarlayıp ürettiler ve hazırladıkları birbirinden özel tasarımlarını fuarda teşhir edecekler. Her biri çok özel olan yeni sezon ürünler, sağlamlıkları ve fiyat avantajları ile dikkatleri üzerine çekecek”.