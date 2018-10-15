İnegöllü mobilyacılardan fuara çıkarma

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyesi 124 kişilik heyet, İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen “21. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı”nı ziyaret etti.Fuar ziyaretine...

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyesi 124 kişilik heyet, İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen “21. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı”nı ziyaret etti.

Fuar ziyaretine İTSO’nun 7. Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (Tematik Lise) 40 öğrencisi 4 öğretmen götürüldü. 13-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen İNTERMOB 2018 “21. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı” sektörün öncü firmalarını bir araya getirdi. Her iki sektör açısından çok önemli olan fuarlarda, Asya ve Avrupa’daki öncü firmalar yeni ürünleri sergiledi.

İTSO’nun düzenlediği ücretsiz fuar gezisine katılan İnegöllü imalatçılar, sektör eğilimlerinin belirlendiği fuarda sergilenen son teknoloji makineleri ve sektörlerindeki yenilikleri gözlemle ve fırsatı buldu. Fuar gezisine katılan firmaların temsilcileri, sektörel gelişmeleri yakından görme fırsatı bulduklarını belirterek, “Bu tür organizasyonları, sektörümüzdeki gelişmeleri takip etmek ve buna göre işlerimizi geliştirmek açısından çok önemli buluyoruz. Son derece yararlı bir organizasyon oldu bize bu fırsatı sağlayan oda yönetimimize teşekkür ederiz” dediler.

Fuarda Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri vb. firmaların yer aldığı İTSO üyesi 32 firma stant açtı. 14 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen fuar ziyaretinde, katılımcı firmaları ziyaret eden İTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ezim, Meclis Üyesi Sinan Kılakay, 7. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Sercan Irğa ve Komite Üyesi Meliha Akkan, fuara katılan İnegöllü firmaların temsilcilerine İTSO adına çeşitli hediyeler verdiler.