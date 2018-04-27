EKONOMİ:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:08

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta arttı

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta aylık yüzde 1,16 arttı.

İnşaat maliyet endeksi Şubat'ta arttı
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İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta aylık yüzde 1,16 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Şubat dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,20 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,57, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,48, işçilik endeksi yüzde 14,56 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 1,29 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,83, işçilik endeksi yüzde 0,22 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,58, işçilik endeksi yüzde 14,42 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,70 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,23 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,75, işçilik endeksi yüzde 0,56 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,15, işçilik endeksi yüzde 15,09 arttı.
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