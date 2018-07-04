İş Dünyasının Hükümetten sübvansiyon beklentisi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, iş dünyası olarak yeni hükümetten acil beklentileri olduğunu söyledi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hacısalihoğlu, “Durağan firmalarımızın harekete geçirilmesi...

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, iş dünyası olarak yeni hükümetten acil beklentileri olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hacısalihoğlu, “Durağan firmalarımızın harekete geçirilmesi açısından bu firmalarımızın borçlarının orta ve uzun vadeli şekilde yapılandırılmasını, bu yapılırken bankaların geçmişteki bazı olumsuzlukları çok fazla ön plana çıkarmamalarını bekliyoruz. Ayrıca firmalarımızın yatırımlarındaki faiz oranlarının sübvanse edilmesi, yurtdışı kaynaklı döviz kredileriyle yatırım yapacak olan firmalarımıza sabit kur sübvansiyonu uygulanması en büyük beklentimizdir” dedi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, seçimlerin geride kaldığını belirterek “Öncelikle mevcut durumdan daha iyi duruma gelmemiz için yapılması gereken bazı uygulamalar var. Durağan olan firmalarımızın harekete geçmesi konusunda önlemler alınmalı. Bu firmaların mevcut borçlarının orta ve uzun vadeli şekilde yapılandırılmasını bekliyoruz. Böylece firmalarımızın rahat bir nefes alarak geleceğe dönük atacakları adımlarla ekonomiyi harekete geçirmeleri en büyük arzumuzdur. Bu yapılandırmada elbette bankalarımızın yapacakları kredilendirmelerde biraz daha hassas davranmalarını, geçmişteki bazı olumsuzlukları çok fazla ön plana çıkartmadan geleceğe dönük yapılandırmayı sağlamalarını bekliyoruz. Bu konuda bankalarımıza ve yeni kurulacak hükümetimize büyük görev düştüğünü belirtmek istiyorum. Çünkü Bakanlar Kurulumuzun alacağı kararlar bankalarımızı direkt olarak etkileyecektir. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi, firmalarımızın mevcut sıkıntılarını aşmasını, geleceğe dönük moral bulmasını, böylece üretim yapıp iç ve dış piyasaya açılarak ekonomiye daha fazla hareket getirmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

Yüksek enflasyona bağlı olarak kredi ve mevduat faizlerinin bu kadar yükselmesinin ticari hayata ve yatırıma çok büyük engel teşkil ettiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Faiz oranlarının yüksek olmasının yatırımcıyı caydırıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün bunlara bağlı olarak kredi miktarlarının artmasının da faiz oranlarıyla birlikte üyelerimizi zor durumda bırakacağı aşikârdır. Özellikle yatırımlarını döviz kuruyla yapan firmalarımız var. Döviz kurlarındaki artışlar firmalarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bu bakımdan geleceğe dönük önerimiz şudur; firmalarımızın yatırımlarındaki faiz oranlarının sübvanse edilmesi ve bu oranın en az yüzde 50’lere yükseltilmesi, yurtdışı kaynaklı döviz kredileriyle yatırım yapacak olan firmalarımıza sabit kur sübvansiyonu uygulanması en büyük beklentimizdir. Hepimiz biliyoruz ki yıllar önce de çok düşük döviz kurlarıyla yapılan yatırımlar döviz kurunun yükselmesiyle fizibilite raporlarını alt üst etmiştir. Dolayısıyla eğer ülkenin kalkınmasındaki yatırımların artmasını istiyorsak acil bir şekilde yatırıma dönük bu konuların yeni Bakanlar Kurulu tarafından ele alınması en büyük arzumuzdur.”

Başkan Hacısalihoğlu, en büyük sorunlardan birinin de istihdam olduğunu belirterek, “Üretim olmuyorsa istihdam başlı başına bir sorundur. Toplum Yararına Program kapsamında değişiklik yapılarak bu kişilerin eğitilip sürekli bir işte çalışmaları işverenler olarak en büyük arzumuzdur. Kalıcı istihdam yaratılmalıdır. Aksi takdirde devletin üzerine yük olmaya devam edecektir. Bakanlar Kurulu’nun bu konuya da hassasiyetle eğileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.