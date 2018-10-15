İş süreçleri hızlanıyor

Siemens Türkiye, Digipartner mobil uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulama sayesinde, Siemens Türkiye’nin partnerlerle olan iş süreçlerinin tamamı dijital bir sistemden yönetilebilecek.Elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon...

Siemens Türkiye, Digipartner mobil uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulama sayesinde, Siemens Türkiye’nin partnerlerle olan iş süreçlerinin tamamı dijital bir sistemden yönetilebilecek.

Elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon alanlarında Türkiye’ye değer katan Siemens Türkiye, değişen pazar koşulları ve dijital dönüşüm konularında partnerleriyle birlikte hareket ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu iş birliklerini modern çağın gereksinimlerine cevap verecek şekilde düzenleyen Siemens Türkiye, Digipartner mobil uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Digipartner uygulaması sayesinde, Siemens Türkiye’nin partnerlerle olan iş süreçlerinin tamamı dijital bir sistemden yönetilebilecek.

Tüm iş süreçlerini kesintisiz izleme

Partnerlerle iletişim ağını çift yönlü geliştirecek olan uygulama, yeni ve yalın satış süreçleri sayesinde zaman kullanımını efektif hale getirmekle kalmayacak; güncel stok takibi ve paylaşımı, etkin sipariş takibi, ihtiyaca uygun özelleştirilmiş eğitimler, aktif satış kampanyaları ve teknik ürün videoları ile partnerlerin kendi finansal performanlarını izlemeye olanak sağlayacak.

Süreçler dijitalleşiyor

Şirketlerin uçtan uca tüm iş süreçlerinin dijitallestirmesini zorunluluk olarak gören Siemens Türkiye’nin Digipartner uygulaması ile 7/24 Siemens uzman personellerine ulaşarak kesintisiz olarak fikir alışverişinde bulunmak mümkün olacak. Hız, yalınlık ve güvenilirligi ön plana alan uygulama, iOS ve Android entegrasyonu sayesinde her marka ve model akıllı telefon ve tablette kullanılabilecek.