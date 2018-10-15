EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:16

İş süreçleri hızlanıyor

Siemens Türkiye, Digipartner mobil uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulama sayesinde, Siemens Türkiye’nin partnerlerle olan iş süreçlerinin tamamı dijital bir sistemden yönetilebilecek.Elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon...

İş süreçleri hızlanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Siemens Türkiye, Digipartner mobil uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulama sayesinde, Siemens Türkiye’nin partnerlerle olan iş süreçlerinin tamamı dijital bir sistemden yönetilebilecek.

Elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon alanlarında Türkiye’ye değer katan Siemens Türkiye, değişen pazar koşulları ve dijital dönüşüm konularında partnerleriyle birlikte hareket ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu iş birliklerini modern çağın gereksinimlerine cevap verecek şekilde düzenleyen Siemens Türkiye, Digipartner mobil uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Digipartner uygulaması sayesinde, Siemens Türkiye’nin partnerlerle olan iş süreçlerinin tamamı dijital bir sistemden yönetilebilecek.

Tüm iş süreçlerini kesintisiz izleme

Partnerlerle iletişim ağını çift yönlü geliştirecek olan uygulama, yeni ve yalın satış süreçleri sayesinde zaman kullanımını efektif hale getirmekle kalmayacak; güncel stok takibi ve paylaşımı, etkin sipariş takibi, ihtiyaca uygun özelleştirilmiş eğitimler, aktif satış kampanyaları ve teknik ürün videoları ile partnerlerin kendi finansal performanlarını izlemeye olanak sağlayacak.

Süreçler dijitalleşiyor

Şirketlerin uçtan uca tüm iş süreçlerinin dijitallestirmesini zorunluluk olarak gören Siemens Türkiye’nin Digipartner uygulaması ile 7/24 Siemens uzman personellerine ulaşarak kesintisiz olarak fikir alışverişinde bulunmak mümkün olacak. Hız, yalınlık ve güvenilirligi ön plana alan uygulama, iOS ve Android entegrasyonu sayesinde her marka ve model akıllı telefon ve tablette kullanılabilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku