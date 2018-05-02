EKONOMİ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:01

İsdemir’e ‘Enerji Verimliliği’ ödülü

Türkiye’nin en büyük entegre yassı çelik üreticilerinden biri olan İsdemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda (SENVER-18), ‘Sanayide Enerji Verimliliği Artırılması Projeleri’ (SEVAP-3) kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü.

İsdemir'e ‘Enerji Verimliliği' ödülü
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Türkiye’nin en büyük entegre yassı çelik üreticilerinden biri olan İsdemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda (SENVER-18), ‘Sanayide Enerji Verimliliği Artırılması Projeleri’ (SEVAP-3) kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü.

OYAK Maden-Metalürji Grubu şirketlerinden İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ‘Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda (SENVER-18) üçüncü oldu. 2016 yılından bu yana OYAK bünyesinde hizmet veren ve 2016 yılında 5 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleştirerek büyük bir başarı yakalayan İsdemir, ‘Kangal Haddehanesi Yüksek Karbonlu Üretimlerde Fan Değerlerinin Düşürülmesi İle Enerji Tasarrufu Sağlanması Projesi’ ile ‘Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri’ (SEVAP-3) kategorisinde üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı. İsdemir’in geliştirdiği projeyle; fan açıklığının düşürülmesi ile elektrik tasarrufu sağlanırken mukavemet ve çekilebilirlik performansı parametreleri de istenen değerlerde sağlandı.

Endüstriyel işletmelerin uyguladığı, enerji verimliliği ile çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada İsdemir, ‘Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP-3)’ kategorisinde bugüne kadar 6 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 2 Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Bu yıl 48’inci kuruluş yılını kutlayacak olan, modernizasyon ve dönüşüm yatırımlarıyla birlikte başarılarına her geçen gün yenisini ekleyen İsdemir, Türkiye’nin hem uzun hem yassı ürün üreten tek entegre tesisi olarak aldığı ödüllerle başarılarını taçlandırdı.
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