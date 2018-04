İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: “2018 yılı en yüksek teşviklerin verildiği yıl olacak”

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan ’Milli İstihdam Seferberliği’nin 2018 yılında da devam edeceğini belirterek, "Nasıl ki geçen yıl cumhuriyet tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerinde istihdamı gerçekleştirdiysek, bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak iş verenlerimizin teşvik anlamında en yüksek teşviklerin verildiği bir yıl olacaktır" dedi.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ndeki Mersin 8. İstihdam Fuarı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, işsizlik, işsizlikle mücadele ve istihdam konusunun sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli gündem maddesi olduğunu söyledi.

"2002’de kapatılması tartışılan kurumumuz, 2017’de 1 milyon 57 bin 249 kişiye istihdam sağladı"

2002 yılında İŞKUR Genel Müdürlüğünün ’acaba böyle bir kuruma gerek var mı, kapatalım mı’ diye tartışılan bir kurum olduğunu belirten Uzunkaya, "Haklı mıydı bu tartışmalar. Elbette her kurum, her birim, her şahıs sorgulanmalı ve daha iyi ve güzele dair neler yapılması gerekiyorsa karar verilmeli. İŞKUR, 2002 yılında özel sektörde tüm Türkiye’de sadece ve sadece 25 bin insanın istihdamına aracılık yapan bir kurumdu. Bu kurum, Mersin’de 1 yılda sadece 436 kişinin istihdamına, kadınlarda ise sadece Mersin’de 36 kadının işe girmesinde aracılık yapan bir kurum. Yıl 2017, Türkiye’de 1 milyon 57 bin 249 kişiyi istihdam eden bir kurumdan bahsediyoruz bugün. Mersin’de 20 bin istihdamı sağlayan, 15 bine varan aktif iş gücü programlarıyla, insanımızın nitelik ve iş, aş sahibi olmasını temin eden, 6 bin kadının işe girmesine aracılık yapan bir kurumdan bahsediyoruz" diye konuştu.

"Milli İstihdam Seferberliği ile 1,5 milyondan fazla insanımız istihdam edildi"

Genç işsizlik sorununun, üniversite mezunları ile ilgili işsizlik meselesinin, işsizliğin tüm unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde dünyanın en önemli meselesi olduğunu vurgulayan Uzunkaya, "Türkiye, bütün bu olumsuzluklara rağmen, 15 Temmuz darbe girişimi ihanetine rağmen, ’orada başaramadık, bari ülkeyi ekonomi ile istihdam ile çökertelim’ denilmesine rağmen, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen yıl başlattığımız ’Milli İstihdam Seferberliği’nde, 1,5 milyon insan istihdam edilecek denildiğinde, tabi bu milleti anlayamayanlar, bu milletin iddialarını da anlamaları mümkün değil. 1.5 milyon istihdam demek, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünün istihdamından daha fazla bir istihdamı taahhüt etmek demektir. 2017 yılında milletçe seferberlik halinde, 1.5 milyonun üzerinde istihdamı gerçekleştirdik, bunun 1 milyon 57 bin 249’na da kurum olarak biz aracılık yaptık" ifadelerini kullandı.

"İşgücü piyasasının en büyük sıkıntısı vasıflı ve nitelikli eleman"

İşgücü piyasasının en büyük sıkıntısının, iş verenin aradığı vasıflı ve nitelikli elemanların temini konusu olduğunu ifade eden Uzunkaya, "Bu sebeple ki İŞKUR olarak son dönemdeki istihdamdaki başarımızın en önemli unsurlardan birisi de ’Meslek Edindirme Kurslarımız’, ’İşbaşı Eğitim Kurslarımız’ ve ’Girişimcilik Kurslarımız’ ile işgücü piyasası bizden hangi vasıfta insan istiyorsa onu yetiştiriyoruz. 2017 yılında 508 bin 851 kişi de Türkiye genelinde bu kurslardan istifade etti. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, geçen yıla oranla işsizlik oranını 2.2 düşüren bir ülkedir. Yine aynı döneme baktığımızda ocak ayı verileri ile 1 milyon 357 bin artı istihdamı gerçekleştiren bir ülkedir. Yine genç ve kadın istihdamında, iş yüküne katılımlarında dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıyı gerçekleştiren ülkedir Türkiye. Türkiye’deki kadın nüfusunun 9 katı nüfusa sahip olan ABD’den daha fazla kadın istihdamını gerçekleştiren, kadın işgücüne katılımı gerçekleştiren bir Türkiye’den bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

"2018 yılı en yüksek teşviklerin verildiği bir yıl olacaktır"

Katedilen mesafenin millet ve ülke adına onur verici mesafeler olduğunu kaydeden Uzunkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elbette ihtiyaçlarımızı biliyoruz ve bildiğimizden dolayı ki, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2018 yılı ’İstihdam Seferberliği’nde ikinci faz devam kararı alındı, artık +2 istihdam ve inşallah cuma günü Adana’da Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’nun katılımı ile istihdam seferberliğimizin startını ve 2018 yılına dair teşviklerimizin açıklanmasını gerçekleştireceğiz. Nasıl ki geçen yıl cumhuriyet tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerinde istihdamı gerçekleştirdiysek, bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak iş verenlerimizin teşvik anlamında en yüksek teşviklerin verildiği bir yıl olacaktır. Geçen yıl çalışan elamanlarına ortalamasına ilave edilecek her bir eleman için en az 883 liradan, asgari ücretin üzerinde prime esas kazancını esas almak üzere verilen ücretlerle alakalı olarak 2 bin 150 liraya varana kadar sigorta primleri, ücret teşviklerinin yanında kadınların, gençlerin ve engellilerin daha fazla istifade edebilmesi adına 1 yıl olan teşvik süremizin 1.5 yıla çıkarılması, diğer taraftan kadınlarımızın çocuk ile ev arasında bir tercih yapmasına engel olması adına ilk defa bu yıl kadınlarımızın, özellikle sanayi sektöründe daha fazla yer alabilmeleri adına meslek kurslarına, iş başı eğitim kurslarına katılmaları halinde kurs süresince günlük 61 lira 65 kuruş işbaşı eğitim programlarında almalarının yanında çocukları için de 400 lira kreş yardımı alacakları bir dönemi yaşayacağız."

"Herkes masa başı iş istiyor ama masayı kim üretecek?"

İnsanların belli mesleklere ve belli alanlara yöneldiğini belirten Uzunkaya, "Gerçekten çalışmak isteyen insanlarla ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü’ne müracaat etmesi halinde iş imkanı bulamayacağımız bir bireyin olmadığını açıkça ilan ediyoruz. Ama bir şartla. Önce işe maaşla başlamayacağız. Önce bizim vasıflarımız ve niteliklerimizin, işverenin aradığı vasıflara uygun olup olmadığına bakmalıyız. İşlerle ilgili ’bu iş kötü iştir, bu iş iyi iştir’ ayrımı yapmayacağız. O nedenle söylüyorum; bu masa hastalığı neyse, belki önce bu kamu görevlilerinin bizim önümüzdeki masaları da almak lazım. Neyse bu masanın cazibesi herkes masa başı iş istiyor ama masayı kim üretecek? Sanayide kim üretecek? İmalatta kim üretecek? Bilişimde kim olacak? Bu sebepten dolayıdır ki ilk defa bu yıl eğitim programlarımızda sanayiye, imalat sanayiye, bilişime, geleceğin sektörlerine yönelik teşvikleri daha cazip haline getirerek insanımızın bu alanlara yönelmesini teşvik ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Mersin Vali Vekili Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya tarafından ’istihdamın en’lerine ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından protokol üyeleri, Mersin 8. İstihdam Fuarı’nda stantları gezdi.